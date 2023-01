Uslåelige Klæbo tangerte Ustjugov-rekord – tok sin femte strake Tour de Ski-seier

VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo har ikke gjort annet enn å vinne etapper og skrive seg inn i rekordbøkene i årets Tour de Ski. Fredagens sprint var intet unntak.







06.01.2023

I finalen skaffet trønderen seg en luke over den siste bakken, skled først inn på oppløpet og hadde kontroll på en jagende Calle Halfvarsson.

– Det er godt betalt i dag selvfølgelig, det er viktig, det trengte jeg. Siste baken kan spise mange minutter, sier Klæbo til VG, som i tillegg til seieren tok viktige sekunder på konkurrentene.

Med sin femte strake seier i Tour de Ski tangerte Klæbo rekorden for flest etappeseire på rad (5), satt av russeren Sergej Ustjugov i 2016/17-utgaven av konkurransen. Russeren vant Tour de Ski sammenlagt det året, foran Martin Johnsrud Sundby.

I tillegg var det trønderens 16. etappeseier i konkurransen totalt og hans ellevte av 13 mulige i verdenscupen denne sesongen.

– Johannes er så suveren om dagen. Han har nesten aldri en svart dag, mens vi andre er menneskelige, sier Simen Hegstad Krüger til VG.

Fredagens sprintseier betyr også at Klæbo har vunnet syv av de siste åtte Tour de Ski-etappene, kun «avbrutt» av Sjur Røthes seier på 10 kilometer i fristil i Val di Fiemme i fjorårets utgave.

Etter den femte etappen leder Klæbo med 58 sekunder i sammendraget, da det ble en tyngre dag for hans nærmeste konkurrenter. Før etappen var det for ordensskyld 12 sekunder ned til Federico Pellegrino.

Etter den femte etappen er det svenske Calle Halfvarsson som er nærmest trønderen i sammendraget, etter andreaplssen på sprinten.

– Jeg kjente at jeg tok innpå ham, men han er den raskeste på et oppløpet. Så det skulle mye til får p ta ham. Hadde jeg vært litt bedre over den lille kulen der, kunne det blitt spennende, men han får noen meter i svingen på toppen, sier Halfvarsson til VG.

Pål Golberg som var nest beste nordmann i sammendraget før fredagens sprint, 14 sekunder bak Klæbo, ble det en tyngre dag i italienske Val di Fiemme.

32-åringen gikk inn til en tredjeplass i sitt kvartfinaleheat og tok seg ikke videre på tid. Dermed er kampen om seieren i Tour de Ski over for hans del, ifølge ham selv.

– Det er sjanseløst nå, men det er fine plasseringer å kjempe om, men pallen er det bare å glemme, sier Golberg til Viaplay.

Det gikk heller ikke veien for italienske Federico Pellegrino som er den som før fredagens sprint var nærmest Klæbo i sammendraget. Sprinteren røk ut i kvartfinalen.