Jelena Välbe på FIS-møter mot Norges vilje: – Vi fikk ikke flertall

Jelena Välbe (54) har bestemt seg for å dra på vårmøtene i det internasjonale skiforbundet FIS – selv om russiske utøvere er utestengt.

PRESIDENT: Jelena Välbe i flokken av russiske langrennsfolk ved avslutningen av OL i Kina i 2022.

23.03.2023 02:56

Det er en rekke komitémøter i FIS i Dubrovnik i Kroatia fra 3. til 5. mai. Skipresident Välbe fastslår overfor nyhetsbyrået RIA at hun har tenkt seg dit.

Det har også Norges Skiforbund. De har tidligere foreslått at russiske og belarusiske ledere ikke skal få delta på FIS-møter – men opplevde å bli nedstemt.

Etter som Jelena Välbe er president bare for langrenn, hadde hun et møte med de øvrige skipresidentene, der konklusjonen var at Russlands delegasjon skal delta.

– Vi drar til FIS-møtene i Dubrovnik, sier hun klart.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff.

– Jeg sa at jeg ikke anser meg som skyldig, må gjemme meg og ikke delta på disse arrangementene. Vi er medlemmer av det internasjonale forbundet og har mottatt invitasjon til dette arrangementet. Jeg er klar til å snakke med hvem som helst, sier Jelena Välbe til RIA.

– Jeg anser det ikke som nødvendig å sitte hjemme, ligge lavt og vente. Dette blir feil.

Välbe sier at ikke alle presidentene i de ulike russiske skiforbundene var enig med henne og at noen kanskje ikke vil dra. Men hun har altså bestemt seg.

– Jeg håper at vi får se FIS-presidenten (svenske Johan Eliasch) og kan snakke med ham. Han har ikke vært aggressiv mot oss. Men han er en politiker, og er ikke avhengig bare av seg selv.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug.

Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef Espen Graff svarer slik da VG spør om det er aktuelt å boikotte møtene i mai:

– Norges Skiforbund sendte i fjor høst et brev til FIS der vi tydelig kommuniserte at vi ikke ønsket at ledere fra Russland og Belarus skulle få delta i internasjonale møter. Dessverre fikk vi ikke flertall for dette i FIS.

Graff fortsetter:

– Skiforbundet mener det er viktig å ivareta norske interesser i det internasjonale arbeidet, og det er derfor avgjørende å være til stede under flere av disse møtene. Tilstedeværelse gir også mulighet til å kommunisere tydelig internasjonalt, at Norge fortsatt mener at Russland og Belarus ikke skal få delta i internasjonale konkurranser. Norges Skiforbund besluttet derfor at tillitsvalgte og ansatte i forbundet kan delta i møter selv om representanter fra Russland og Belarus er til stede.