Kjenner seg ikke igjen i Klæbo-fremstilling: – Kjedelig om han har opplevd det sånn

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) hevder noen mener han har fått uakseptabel særbehandling. Det stusser landslagsløperne på.

ENER: Johannes Høsflot Klæbo har takket nei til landslaget. Her fra seieren i Drammen i mars.

24.04.2023 18:53

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben.

Det sa Klæbo i pressemeldingen søndag hvor det ble kjent at han har takket nei til landslaget.

Sist sesong var Klæbo den eneste herreløperen som trente i høyden, delvis finansiert av Skiforbundet.

Klæbos uttalelse kjenner ikke utøvere på sprintlaget eller distanselaget seg igjen i.

Fakta Landslagene i langrenn

Herrer: Sprint: Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Sindre Bjørnestad Skar.

Distanse: Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger. Kvinner: Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre og Heidi Weng. Vis mer

– Jeg har ikke hørt noe om det, og det er kjedelig om han har opplevd det sånn. For jeg mener han har fortjent særbehandlingen. Han er eneren i sporet og er den som kanskje drar lasset med sponsorene til skiforbundet. Det har vært på sin plass, sier Even Northug fra sprintlaget.

– Hvordan har det vært de gangene Klæbo har kommet inn i laget tidligere etter å ha trent for seg selv mens dere har hatt samling?

– Jeg synes det har gått fint på sprintgjengen, så vet ikke jeg hvem som har vist misnøye, svarer Northug.

Teamet til Klæbo vil ikke kommentere saken eller VGs spørsmål om han kan utdype hvem han siktet til i uttalelsen og på hvilken måte han merket misnøye.

Simen Hegstad Krüger fra distanselaget mener det ikke har vært noe snakk om at Klæbo har fått uakseptabel særbehandling.

– Jeg vet ikke om han mente det var utøvere eller andre utenfor. Jeg mener det er veldig viktig at man får gjort en type trening man selv har troen på, uansett om du er på lag eller ikke. Hvis ikke blir det fort gnisninger, sier Krüger.

Erik Valnes synes avklaringen rundt Klæbos høydeopplegg sist sesong var veldig ryddig.

– Jeg har ikke gjort noe flere tanker rundt det.

– Har det vært et samtaletema at Klæbo har fått for mye særbehandling?

– Nei, svarer Valnes kontant.

Sjur Røthe mener det ikke har vært misnøye.

– Jeg har alltid følt at det har vært rettferdig å behandle ulikt i vår organisasjon. Det har alltid vært en rettferdig fordeling. Det er naturlig at en løper som har utallige seirer skal få noen enkelte ting. Og når han har den profilen han har, er det rimelig at han har fått fordeler rundt noe, sier Røthe.

Sprinttrener Arild Monsen har ikke hørt snakk om misnøye rundt Klæbo og eventuelle fordeler.

– Det må du spørre dem involverte om. Det er ikke noe jeg har noe tanker eller meninger om, sier Monsen.

– Hvordan er det for deg som trener at Klæbo nå sier nei til laget ditt?

– Jeg er trist og lei meg. Alle trenere ville hatt Klæbo på laget.

– Hvordan blir kommunikasjonen deres fremover?

– Vi snakket litt om det i går. Han hadde ikke vondt blod til meg og jeg har ikke det til ham heller. Vi beholder nummerne, men like mye kontakt blir det jo ikke, svarer Monsen.