Bitter Holund om VM-løypene: – Det er for dårlig

MALBORGHETTO (VG) Onsdagens 15 kilometer i VM er ikke 15 kilometer. Det liker ikke tittelforsvarer Hans Christer Holund (34).

VM-KLAR: Hans Christer Holund går onsdag sin første distanse i VM i Planica.









28.02.2023 09:58 Oppdatert 28.02.2023 10:14

Hans Christer Holund var blant de fem nordmennene som tirsdag morgen ble presentert for onsdagens VM-distanse i Planica: 15 kilometer fristil.

– Det er en tøff 14 kilometer vil jeg si. Den er litt kortere, sier Holund på tirsdagens pressekonferanse.

– Er du bitter for at den ikke er én kilometer lenger?

– Ja. Når man først skal gå 15 km så skal det være 15. Nesten heller 16 km. Det er for dårlig at vi bare går 14 km. Nå har vi gått 10 km i hele år, så klarer de ikke å få til en skikkelig 15 km, sier Holund.

De fire andre nordmennene på start onsdag er Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen.

– Det er bare bra for meg og synd for HC, sier Amundsen om at løypen bare er 14 kilometer.

– Jeg har ikke vært ute i løypen. Jeg tror det blir en normal løpsitd på en 15 km. Det skal være mulig å få tatt ut det manhar i seg i morgen i hvert fall, sier Krüger.

Holund er regjerende mester på 15 km fra VM i Oberstdorf for to år siden, og får ikke veldig mye medfølelse av distansetrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg føler skikkelig med HC altså. Det er nesten ikke vits at han går, sier en spøkefull Myhr Nossum før han fortsetter på en mer seriøs måte:

– Jeg tror som Simen det er løpstiden som til syvende og sist er et poeng. Den tror jeg blir veldig nært det vi vanligvis går på en 15 km. Så er det ekstremt sjeldent at en 15 km er akkurat 15 km. Av og til er den litt lenger, og av og til er den litt kortere, sier Myhr Nossum.

– Prøvde Norges Skiforbund å få til en ekstra kilometer?

– Nei, det har vi ikke. Løypen har vært kjent ganske lenge. Jeg tror vi får akkurat samme vinner på 14,1 kilometer som vi hadde fått hvis det var 15 kilometer.