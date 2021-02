Første mesterskap uten morfar: Klæbo alene til VM

For første gang kommer ikke Johannes Høsflot Klæbo (24) til å ha trener og morfar Kåre Høsflot (78) til stede i et mesterskap. Kjæresten Pernille Døsvik (24) drar heller ikke til VM.

«REISE ALENE»: Verken morfar og tren Kåre Høsflot eller kjæresten Pernille Døsvik blir å finne under VM i Oberstdorf. Foto: NTB og JOHANNES HØSFLOT KLÆBO

Langrennsstjernen bør kanskje ha et «reiser alene»-skilt, for heller ikke mamma Elisabeth, pappa Haakon eller søsknene Ola og Ane kommer til å være til stede under VM. Vanligvis har flere av dem vært på plass.

– Johannes reiser til VM i Oberstdorf uten Kåre. Situasjonen rundt covid-19 gjør at ingen fra det nære støtteapparat eller nærmeste familie blir å finne på stadion i Oberstdorf, da VM i år går uten publikum. Morfar får finne seg i å se Johannes konkurrere på TV, slik alle vi andre må gjøre når det hele starter 25. februar, forteller faren Haakon Klæbo.

Kåre Høsflot har vært til stede under deler av de internasjonale mesterskapene som dattersønnen har vært med i til nå: VM i Lahti i 2017 (bronse i sprint), OL i Pyeongchang i 2018 (gull i sprint, teamsprint og stafett) og VM i Seefeld i 2019 (gull i sprint, teamsprint og stafett).

ÅRE 2020: Pernille Døsvik gir kjæresten Johannes Høsflot Klæbo et kyss, mens morfar Kåre Høsflot (t.h.) ser på. Foto: Terje Pedersen

Pappa Haakon er kokk og sjåfør for duoen som for tiden forbereder seg til VM fra hytta på Skeikampen: Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot. Sammen med landslagstrener Arild Monsen har de satt opp et program som skal gjøre 24-åringen best mulig under mesterskapet.

– Johannes, morfar og jeg blir her på Skeikampen helt til an reiser til Oberstdorf sammen med Norges Skiforbund den 20. februar.

Han kommer imidlertid til å delta på enkelte av øktene som landslaget kjører under samlingen på Sjusjøen denne og neste uke.

– Oppladningen bli ganske lik slik den har vært før tidligere mesterskap, med unntak av at Johannes har fått trent betydelig flere timer i desember/januar enn han har gjort tidligere. Det skal bli spennende å se utfallet av den økte treningsmengden, melder Kåre Høsflot.