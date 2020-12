Kjæresten om skistjernens problemer: – Frustrerende

Anne Kjersti Kalvå prøver å skape god stemning i hjemmet, til tross for kjærestens uforklarlige problem.

Didrik Tønseths samboer, Anne Kjersti Kalvå, syns det er «kjedelig» at kjæresten ikke er til stede på Lillehammer denne helga. Richard Sagen

25 minutter siden

LILLEHAMMER/TRONDHEIM: – Det er jo kjedelig at Didrik ikke er her. Vi deler hverdagen og jobber hardt for dette.

Det sier Anne Kjersti Kalvå til Adresseavisen om samboeren Didrik Tønseth.