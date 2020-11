Norges Skiforbund fortsetter avtalen med Northug

Norges Skiforbund har besluttet å fortsette samarbeidet med Petter Northugs klesmerke.

FORTSETTER AVTALEN: Petter Northug og skiforbundet. Foto: DAVID ENGMO

– Norges Skiforbund har besluttet å videreføre eksisterende avtale med Northug AS med avtalte forpliktelser for Petter Northug og en enighet om at tilsvarende ikke skal skje igjen, skriver forbundet i en pressemelding.

Til NRK sier langrennssjef Espen Bjervig at det har vært en lang prosess for å komme frem til denne beslutningen.

– Vi stilte jo krav om at denne type livsførsel ikke skal gjenta seg i form av avtalefestede forpliktelser. I dette ligger selvsagt høy hastighet eller rusbruk som vi forventer at ikke skal skje igjen, sier Bjervig til kanalen.

Petter Northug ble i august stoppet av politiet etter å ha kjørt i 168 kilometer i timen på Romerike. 34-åringen ble også mistenkt for ruspåvirket kjøring, noe som senere har blitt avkreftet. Det ble også funnet en mindre mengde narkotika på Northugs bopel i Oslo.

Bjervig sier videre at forbundet «skylder» Northug å fortsette samarbeidet.

– Men så er det sånn at en person som Petter Northug har betydd mye for både norsk- og internasjonal langrenn. Og vi ønsker at han skal klare seg bra. Til syvende og sist følte vi at vi skyldte Petter å hjelpe ham videre, sier han.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med skiforbundet eller Northugs selskap Northug AS onsdag kveld.

