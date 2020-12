«Har norsk langrenn skjønt noe få andre har skjønt?»

ANALYSE: – Vi føler oss ikke utrygge, sier langrennsløpere fra de fleste nasjoner. Men nordmennene føler seg langt fra trygge. Tirsdag kan det bety et nei til Tour de Ski også fra Norge.

Johannes Høsflot Klæbo og landslagstrener Eirik Myhr Nossum har ikke problemer med at Norge dropper verdenscupen i langrenn midt under en pandemi. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

Norske hoppere hopper rundt i Europa til stadig nye konkurranser mens positive koronatester så smått hagler inn fra konkurrerende lag.

Norske alpinister reiser rundt i land som har blodrød koronamerking og kjører fort nedover.

Skiskytterne har ordnet seg med renn 14 dager på samme sted av gangen, spiser på rommet og bruker dobbelt sett munnbind. Verdenscupene går sin gang.

Norske håndballspillere prøver å gjennomføre et EM i et land som setter nye smitterekorder nesten daglig.

Norske fotballspillere har spilt ute i Europa i hele høst.

Hva så med norsk langrenn? De vil ikke, eller får ikke lov, til å konkurrere i verdenscupen. Finnene og svenskene er på linje med Norge.

Hvorfor er det slik? Hva er det norsk langrenn har skjønt som ikke resten av verden har skjønt?

Helse, helse og helse

– Helse først, sier landslagets lege Øystein Andersen.

– Jeg vil ikke ta noen sjanser, sier Johannes Høsflot Klæbo

Landslagslegen har vært klar på at covid-19 kan føre til senskader. Dersom en langrennsløper får det, betyr det en risiko for å pådra seg skader som kommer til å vare lenge.

Langrennssjef og vaktmester for norsk smittevern, Espen Bjervig, er klar på at det må bli endringer i Tour de Ski for at Norge skal være med. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

En langrennsløper lever av sin lungekapasitet. Dersom lungekapasiteten varig reduseres med et par prosent, kan de bare søke på jobb utenfor skisporet. De vil være sjanseløs. Karrieren som langrennsløper er over.

– Jeg skal gå på ski i mange år fremover. Da betyr det ikke så mye å miste noen renn nå, sa Tiril Udnes Weng etter å ha deltatt på Norgescup på Sjusjøen sist helg.

Skal beskytte

Det internasjonale skiforbundet (FIS) og skiskytterforbundet (IBU) har laget relativt omfattende smittevernprotokoller som arrangørene av verdenscupen må følge.

Det er åpenbart ikke nok for norsk langrenn. De opplevde en falsk positiv koronatest på trener Eirik Myhr Nossum i finske Ruka. Dermed var hele laget i karantene. Slik er de norske reglene.

De opplevde også flere tilfeller som de mente var på grensen til brudd på smitteprotokollen. Flere løpere mente at de opplevelsene de hadde i verdenscupåpningen ikke var gode.

Usikkerheten

En usikkerhet spredte seg i laget. Først ut var Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen som slo fast at de ikke ønsket å delta i verdenscupen før jul. Heidi Weng var såpass satt ut av koronafrykt at hun bare gikk ett renn i Ruka. Dagen etter kom landslagsledelsen etter. I løpet av tre dager i forrige uke hadde også store langrennsnasjoner som Sverige og Finland sluttet opp om den norske beslutningen.

Selv om VM i Oberstdorf er det store målet for verdens beste langrennsløpere denne sesongen, er Tour de Ski med start i Val Müstair første nyttårsdag et gedigent utstillingsvindu for sporten i Mellom-Europa.

Nå er Norge i ferd med å melde seg ut av dette også. Langrennssjef Espen Bjervig vil ha bort Tour-preget med tre forskjellige arrangørsteder i løpet av 10 dager.

Men FIS vil trolig ikke endre på en av de kommersielt viktigste konkurransene denne vinteren.

Mens Tour de Ski er økonomisk viktig for internasjonalt langrenn, er Norge såpass velstående at de kan droppe ut. Og når i tillegg langrennssjef Espen Bjervig slår fast at de har støtte fra sine sponsorer selv om de skulle bli borte fra TV i en måneds tid, koster det trolig mindre for Norge å ta en beslutningen om å holde seg hjemme. Han innrømmer at Norge er i en heldig situasjon.

En faktor som også har betydning er karanteneregler. Dersom løperne som deltar i Tour de Ski må i en 10 dagers karantene, ryker deltagelse i NM i Trondheim en drøy uke etter avslutningen. Og NM blir viktige kvalifiseringsrenn for å gå VM i Oberstdorf.

Bestemmer seg

Mandag kveld kom beskjeden fra FIS-toppen Vegard Ulvang. Tour de Ski kommer til å ende opp med å holde på den planlagte kalenderen. Det vil si en skitour arrangert i Val Müstair, Toblach og Val di Fiemme.

FIS vil ikke la seg styre av hva norske skiledere mener.

Den endelige avgjørelsen fra Espen Bjervig & co kommer ikke før verdenscupkomiteen i FIS fatter sin endelige beslutning tirsdag kveld. Bjervig kaller en slik avgjørelse problematisk. Dermed er kan norske langrennsløpere feire nyttår i Norge.

Da blir det fullt fokus på det norske mesterskapet i Trondheim senere i januar.

Og uansett er VM viktigst for Norge denne vinteren – også kommersielt. Det dropper ikke en langrennsnasjon som har VM-gull som levebrød. En hel sesong borte fra rampelyset tåler trolig ikke Norge heller.