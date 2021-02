Lillebror Iversen kombinerer fire jobber: – Blir paranoid av å hjelpe Emil

Mats Iversen skal også til VM i Oberstdorf. Men det er ikke for å bare hjelpe storebror Emil.

I Oberstdorf skal Mats Iversen teste ski for det norske landslaget: – Mange tror jeg skal dit for å hjelpe Emil. Men det stemmer ikke. Foto: Erling Skjervold

22 minutter siden

MERÅKER: Pappa Ole Morten reiser til VM som landslagstrener for kvinnene. Eldstebror Emil drar nedover for å kjempe om VM-medaljer. Mellomstebror Mats skal til Oberstdorf som skitester og smører for Norge.

Tre blad Iversen forbereder seg til mesterskapet hjemme i Meråker.