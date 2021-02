Falla slakter svenskenes krangling: – Nybegynnerfeil

OBERSTDORF (VM) De svenske damene krangler så busta fyker i pressen. Maiken Caspersen Falla (30) er ikke imponert.

LAGVENNINNER OG KAMPHANER: Linn Svahn (t.v.) og Maja Dahlqvist møtte pressen utenfor det svenske utøverhotellet i Oberstdorf sentrum tirsdag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

24. feb. 2021 08:52 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag kan Falla bli verdensmester for tredje gang på rad og kopiere Marit Bjørgen (2011, 2013 og 2015). Men da må hun blant annet nedkjempe kampsultne og temperamentsfulle svenske damer.

Falla har ikke sans for oppførselen til sine svenske konkurrenter som i sinne skjeller ut hverandre.

– Jeg kan bli forbannet og sint. Men om en norsk ødelegger for meg, så foretrekker jeg å rydde opp i det internt. Jeg går meg en liten skitur og roer meg ned før jeg sier noe. Man kan si mye dumt når man er forbannet, som man angrer på i etterkant, sier Falla til VG og fortsetter:

– Det er en nybegynnerfeil å gjøre det. Det er ikke greit å melde til pressen eller i sosiale medier om man er skikkelig sur på egne lagkamerater.

VERDENSMESTER: Maiken Caspersen Falla er tittelforsvarer på sprinten torsdag. Her med gullmedaljen fra Seefeld i 2019, Stina Nilsson (t.v.) tok sølv, mens Mari Eide vant bronse. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

For de svenske damene er ikke redde for å vise følelser og temperament. Tirsdag ettermiddag var det solskinn, t-skjorte, munnbind og latter da de svenske løperne som skal gå sprinten møtte pressen, men under verdenscupåpningen i finske Ruka tok det fullstendig av etter ett fall på den avsluttende distansen som Therese Johaug vant. Ebba Andersson ble nummer tre, mens Linn Svahn ble nummer syv og Maja Dahlqvist nummer åtte.

Dahlqvist var en av løperne som gikk i snøen da. Hun la skylden på lagvenninne Svahn, som la skylden på Andersson, som ikke falt. Frida Karlsson mente Dahlqvist hadde skylden, sistnevnte varslet oppgjør på kammerset. Svahn la ingenting mellom.

– Jeg er først og fremst sint. Krasjen var så unødvendig. Det var dum utforkjøring fra visse i gruppen, det hadde vært lett å unngå. Jeg skal være ærlig og si at det var Ebba, sa Svahn til Aftonbladet.

Svahn var i et eget modus på pressetreffet tirsdag, se de oppsiktsvekkende svarene her:

Vinnerskaller

Linn Svahn forklarer utageringen med at de svenske damene er vinnerskaller.

– Det påvirker ikke forholdet mellom oss. Vi er gode venner alle sammen. Vi prater om det meste, sier Svahn til VG i Oberstdorf tirsdag.

Dahlqvist sier de har ryddet opp.

– Det var en første reaksjon fordi vi er konkurransemennesker. Vi har tatt det internt, jeg tror mediene gjorde det større enn det var, sier Dahlqvist.

Her skjeller Svahn ut Ebba Andersson under verdenscupåpningen:

Jonna Sundling er medaljekandidat på sprinten. Hun mener takhøyde er viktig.

– For vi er så mye sammen i løpet av et år. Så det er viktig at vi kan prate om alt mulig, sier Sundling.

Skrike i skogen

Sportssjef Anders Byström forteller at han har snakket mye om hendelsen i Ruka med Svahn.

– Hun klikker aldri på lagvenninner her inne, men det handler om i kampens hete, da har hun konkurransejævelen i seg. Da vil hun vinne. Men overfor lagvenninner skal man håndtere det på riktig måte. Da må man kanskje ta en runde i skogen å skrike det av seg litt, men ikke mot lagvenninner, sier Byström til VG.

Han understreker at temperamentet er en viktig del av vinnerskallen.

– Det er kanskje derfor hun har vunnet mange løp denne sesongen, så hun må ikke ta det bort, men lære seg å håndtere det, sier Byström.

– Falla kaller det en nybegynnerfeil å skjelle ut lagvenninner i pressen?

– Ja, men det er bra at hun trigger litt foran VM nå, svarer Byström.

Her klikket det for Svahn i Granåsen under Ski Tour for et år siden. Da var hun sint på seg selv:

– Favorittene tabber seg ut

Maiken Caspersen Falla er en av tidenes sprintløpere i langrenn med 51 pallplasser i verdenscupen, 21 av dem seirer. Men denne sesong har det buttet litt imot, hun kaller seg utfordrer foran torsdagens sprint. Og det syns hun er fint, for historien har vist at utfordrer er bra.

– De store favorittene tabber seg ut. Mange tryner eller ryker ut på «lucky loser», sier Falla til VG.

Hun har tatt medalje i alle mesterskap og OL siden VM i Oslo i 2011. Hun er sjelden involvert i uhell. I Seefeld var Stina Nilsson usikker etter en lårskade, mens Dahlqvist og Sundling var store favoritter. Kristine Stavås Skistad ble også utropt til en favoritt av ekspertene. Alle tre falt.

Skistad satte staven mellom benene i semifinalen og var ute. Sundling hektet i Dahlqvist og falt som falt og deretter hindret Sundling. Etterpå var alle favorittene i tårer. Falla vant foran Nilsson, mens Mari Eide gikk inn til en overraskende bronse.

– Det var flaks for Maiken at vi tabbet oss ut da. Jeg frykter ingen tabbe nå, sier Dahlqvist til VG.

PS! Disse går damesprinten for Norge: Falla, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth.