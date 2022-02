Derfor er Johaug usikker på fremtiden

ZHANGJIAKOU (VG) Therese Johaug (33) har gått inn til tre av tre distansegull i OL, men må se an om motivasjonen er stor nok til å fortsette karrieren.

SYMBOLSK: Therese Johaug kunne juble over sitt tredje OL-gull i Zhangjiakou, men var også veldig rørt og følsom fordi hun vet at karrieren går mot slutten.

– Jeg har vært inne i dette i 15 år nå, og vil se hvordan motivasjonen min er når sesongen er over. Jeg vet ikke ennå, sier Johaug til VG.

Hun gikk overlegent inn til OL-gull nummer tre i Kina på tremil. Hun tok også de tre VM-gullene på distanse i Seefeld og Oberstdorf.

– Det er utrolig stort. Det er nesten så jeg ikke tror det, sier Johaug.

33-åringen er verdens beste skiløper, men fremtiden vil vise om Johaugs karriere fortsetter eller om den er slutt om en måned da verdenscupen avsluttes.

Johaug vet ikke når hun vil ha et svar på fortsettelsen.

– Jeg vil egentlig ikke at dette skal ta slutt, men jeg vet det er en tid for all.

– Trenger det å ta slutt da, når du er så overlegen?

– Nei, det trenger det ikke, men jeg vet at det ikke blir mer OL på meg

– Hvordan er motivasjonen?

– Jeg elsker fortsatt å trene og være ute å jobbe, men jeg må se litt hva jeg kjenner når sesongen er over, sier Johaug.

– Hva er dine beste minner fra karrieren?

– Minnene herfra er store. Det har vært en drøm for meg siden jeg var liten å ta OL-gull, sier Johaug i den kraftige vinden i Zhangjiakou.

Da Johaug gikk i mål med det norske flagget rant tårene. Det gjorde de videre i målområdet flere minutter senere.

– Jeg vet at det er mitt siste OL. Å kunne avslutte det med gullmedalje på denne måten... Det var mye følelser, sier Johaug på VGs spørsmål.

– Hva tenkte du på?

– Det har vært en lang vei og mye hard jobbing. En stor del av livet mitt så langt. En barnedrøm går i oppfyllelse. Jeg vil egentlig ikke at dette skal ta slutt, men så vet jeg at det er en tid for alt, sier Johaug.

Utenfor løypene har 33-åringen brukt tid på sitt eget klesmerke og egen kosmetikkolleksjon.