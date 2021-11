Sprinten på Beitostølen i fare: – Sikkerhet er prioritet én

BEITOSTØLEN (VG) Fredagens sesongstart på Beitostølen kan bli avlyst.

STAKER PÅ: Emil Iversen under fjorårets prolog til sprintåpningen på Beitostølen.

18. nov. 2021 10:10 Sist oppdatert 46 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi vurderer alt nå, sier rennleder Torbjørn Broks Pettersen til Adressa.

Til helgen er det nasjonal åpning i langrenn på Beitostølen, men fredagens sprintrenn er i fare på grunn av vind – med værmeldinger som varsler vindkast opp mot 31 meter i sekundet

Meteorologisk institutt melder at vindstyrken kan komme opp i 17 meter i sekundet – noe som tilsvarer sterk kuling, og enkelte vindkast kan bli på hele 31 m/s. Det er også ventet noe nedbør som regn.

– Vi ser værmeldingen. Det er løpende vurderinger. Sikkerhet er prioritet én, så får vi se. Det kan komme en endelig beslutning så sent som i morgen tidlig, sier Broks Pettersen til VG.

Emil Iversens fanklubb har opplevd vindproblemer før:

Det er ventet mer informasjon om situasjonen etter lunsjtider torsdag. Broks Pettersen og juryen skal i møte med både rettighetshaver NRK og lagene torsdag.

– Vi dobbelsikrer alt av reklamer, og setter ikke opp noen storskjermer eller oppblåsbare reklamer.

Torsdag formiddag er det vakkert vintervær med sol og minusgrader på Beitostølen som er hvitlagt, men det er ikke kommet store mengder snø ennå.

På stadion er det for det meste lagret snø. Det innebærer en del grus og bark i løypa - typisk egnet for «grusski».

– Det kommer opp ny stein hver gang vi prepper. Vi plukker dette bort for hånd så godt det lar seg gjøre. Jeg skjønner at utøverne fortviler litt over dette, sier Broks Pettersen.

Lørdag og søndag er det 10/15 kilometer. Da er det meldt fint vær. Årets renn på Beitostølen er sett på som ekstra viktig grunnet at Norge har færre OL-plasser enn tidligere.

Neste helg er det verdenscupåpning i finske Ruka.

I fjor var det Mikael Gunnulfsen som stjal overskriftene på Beitostølen: