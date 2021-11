Stusser over Svahn-behandling: – Overraskende

Sveriges skistjerne Linn Svahn (21) mister OL med skulderskade. Både NRK-ekspert Torgeir Bjørn og Aftonbladet-kommentator Petra Thoren stiller spørsmål ved måten Svahn har blitt behandlet på.

SKJEBNESVANGERT: Her er Linn Svahn fotografert etter det ulykkelige fallet i Ulricehamn i februar. Det koster henne OL-sesongen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Onsdag ble det kjent at Svahn ikke blir klar til Beijing-OL i februar som følge av skulderskaden hun pådro seg etter et fall i februar. Hun stilte opp under VM-sprinten på smertestillende, men det ble skuffelse.

Siden har Svahn jobbet med rehabiliteringen etter sesongen, og først i september ble det operasjon. Sprintkometen tror rehabiliteringen før operasjon har gjort ting verre.

– Det er overraskende at man ikke kunne få gjort operasjonen i april. Jeg forstår at de ønsket å få hun klar til VM, men ikke at de ventet så lenge med operasjon. Det er et spørsmål som må stilles. Så finnes det sikkert medisinske forklaringer på det, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Nå mister trolig Svahn hele sesongen, og VM i Planica 2023 blir det neste store målet.

Les også Svensk sjokkbeskjed: Linn Svahn mister OL

– Hadde hun operert i april, hadde hun hatt fem måneder til med rehabilitering, påpeker Bjørn.

I Swix-podkasten «Skisporet» røper Svahn at hun har gått raskere enn noen gang på enkelte økter, men har fått en rekke tilbakeslag og sliter med å løfte for eksempel en melkekartong. Hun angrer på at operasjonen ikke bli utført tidligere.

– Så klart, men det er veldig lett å bli selvkritisk. Jeg hadde nok vært i en annen situasjon om jeg hadde gjort operasjonen rett etter fallet, sier Svahn.

21-åringen er selvkritisk til at hun ikke lyttet på kroppen etter VM. Hun forteller at landslagslegen Per Andersson har bedt om unnskyldning, men legger til at det ikke finnes noen vonde følelser.

Se Svahns utbrudd etter sprinten i Trondheim 2020:

Andersson har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Aftonbladet-kommentator Petra Thoren stiller spørsmål ved de svenske trenerne og det medisinske teamet.

«Behandlingen av Svahns skulderskade vekker en rekke spørsmål. Fra akuttbehandling til diagnose, førstegangsbehandling og operasjon. Eksakt hvor mange undersøkelser Svahn ble tilbudt eller gikk gjennom vet ikke», skriver Thoren.

«Uansett har hele hendelsen blitt uheldig og Svahn blir offeret», skriver Thoren.

Les også Langrennsstjernens skadedrama: – Jeg besvimte

Sveriges landslagssjef Anders Byström mener kommunikasjonen har vært solid mellom trenerne og det medisinske teamet.

– Vi diskuterer alle caser. Det har vært bra dialog hele veien om hun skal hvile eller trene. Det er ingen poeng å være irritert på dette nå. Det har vært en vanskelig case og alle har gjort sitt beste. Vi vet hun har fått veldig bra hjelp, men det var en veldig vanskelig case, sier Byström.

Han advarer mot at Linn Svahn vil komme tilbake sterkere enn noen gang.

– Hun har en ekstrem vinnervilje og motivasjon i seg. Jeg tror hun ser dette som en veldig bra mulighet til å gjøre mye grunntrening og trene akkurat som hun vil, sier Byström.