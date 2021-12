Ekspertene om de siste OL-plassene: – På herresiden er det helt håpløst

Mandag kom det første uttaket til OL, hvor seks herre- og seks dameløpere ble tatt ut i langrenn. Det betyr at det kun er fire OL-billetter igjen å dele ut.

EKSPERTER: Vidar Løfshus (t.v.) og Petter Skinstad deler sine tanker om hvem som burde få de fire siste OL-plassene på langrennslaget til Norge.

– Det er veldig åpent. Jeg har ikke noe fasit på det. Men jeg er glad for at det ikke er jeg som skal ta ut de lagene, sier Vidar Løfshus, tidligere landslagssjef i langrenn, til VG om de to ledige herreplassene som gjenstår.

På listen over mannlige langrennsløpere som kjemper om de to siste plassene til OL finner vi blant annet Didrik Tønseth, Harald Østberg Amundsen, Sjur Røthe, Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget og Even Northug.

– På herresiden er det helt håpløst. Den ene kan slå den andre den ene helgen, også er det helt snudd på hodet neste helg. Golberg havner litt i mellomsjiktet. Er middels god på alt. Løwstrøm Nyenget har en pallplass, noe de andre ikke har, sier Løfshus som nå er langrennsekspert for Viasat, og fortsetter:

– Det eneste jeg har å si er at jeg er glad for å ikke ta det laget. Arild (Monsen) og Eirik (Myhr Nossum) klør seg nok like mye i hodet.

Sjur Røthe (t.v.) og Pål Golberg (t.h.) er blant de som kjemper om OL-billett. Emil Iversen (midten) er allerede tatt ut.

Løfshus er ikke alene om å synes det er vanskelig å spå hvem som får de to siste OL-plassene på det norske herrelaget som kjempe om gull i Beijing.

– Tour de Ski blir nærmest et amerikansk uttak om de siste plassene. Og med det uttaket som er tatt ut, tyder det på at det er to distanseløpere som skal inn. Jeg tror per dags dato at Røthe, Østberg Amundsen og Golberg er nærmest. Sistnevnte har fordelen at han også kan gå sprint. Og dersom han anses som bedre enn Iversen på sprint, vil det styrke han sin sjanse, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad til VG.

På damesiden er Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå, Kristine Stavås Skistad, Mathilde Myrvold, Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen blant de som ikke fant navnet sitt på listen Olympiatoppen offentliggjorde mandag.

– Hvis vi ser på den troppen som er klar, så er det tre jenter som kan gå sprint, og da kan det tenkes at Myrvold ligger brukbart an. Distanseplassen vil nok stå mellom Haga og Kalvå. Men jeg håper egentlig at Theodorsen og Tønseth kan få til renn i verdenscup, sånn de har gjort det utenfor verdenscupen, for da kan de begge ha en sjanse, sier Skinstad.

– Hva med Ingvild Flugstad Østberg?

– Jeg glemte rett og slett at Ingvild ikke allerede var tatt ut, noe hun selvsagt burde vært alt. Da ville jeg tatt ut Ingvild og Ragnhild, og latt Heidi Weng gå sprint sammen med 2 x Udnes Weng og Falla, svarer TV 2-kommentatoren.

Løfshus mener også at Gjøvik-løperen er en favoritt til å kapre en av de siste to dameplassene i OL-troppen.

– Flugstad Østberg har en veldig bra kurve. Hun har nok en stor mulighet, sier den tidligere landslagssjefen.

Ingvild Flugstad Østberg (31) gjorde comeback i verdenscupen nylig etter nesten to års avbrekk.

Flugstad Østberg har vært ute i nesten to år med helseproblemer, men er omsider tilbake i langrennssporet og har prestert bra i sesongstarten.

– Hvis Ingvild fortsetter utviklingen, begynner det å nærme seg pallen. Jeg ville nok holdt en knapp på henne. Hvem som tar den siste plassen der er mer usikkert, sier Løfshus før han gjør seg en liten tenkerunde og konkluderer om hvem han ville tatt ut.

– Jeg tror ikke Skistad vil være aktuell. Hun er ung og jeg vet ikke hvor bra det ville vært for hennes utvikling. Myrvold er spennende, hun er et par år eldre. Kalvå er nok dårligst rangert utenom Skistad, så jeg ville tatt ut Flugstad Østberg og Haga.

Vinter-OL i Beijing går fra 4. til 20. februar 2022.