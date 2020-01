Nossum har vært med på Tour de Ski 12 ganger tidligere, men har aldri opplevd lignende.

– Dette er rekord. Alle ble syke på ett eller annet tidspunkt. Det er en rekord jeg gjerne kunne tenkt meg å være foruten, sier Nossum.

Tøffe tak

Tour de Ski er som regel en tøff affære for langrennsløpere. Harde konkurranser dag etter dag. Transportering til og fra hele tiden. Vinter i luften og sesong for forkjølelse. Det norske herrelaget kom til Tour de Ski med 10 løpere. Opp den såkalte Monsterbakken i Cavalese på Tour de Skis siste dag var halvparten av herreløperne borte.

Fakta: De neste langrennshelgene 18.–19. januar, Nove Mesto i Tsjekkia: 10 og 15 kilometer fristil lørdag, og 10 og 15 kilometer fristil jaktstart på søndag. 25.–26. januar, Oberstdorf i Tyskland: 15 og 30 kilometer med skibytte lørdag, og sprint klassisk søndag 30. januar-2. februar, Konnerud: NM på ski, torsdag 10 og 15 kilometer fri teknikk, Paralangrenn 7,5 km og 10 km; fredag, sprint klassisk, sprint paralangrenn, lørdag 15 og 30 kilometer med skibytte, søndag stafetter.

Emil Iversen var den første som måtte gi seg. Kroppen fungerte ikke.

Erik Valnes fikk merke kjøret i sin første Tour de Ski. Han brøt med såre luftveier. Valnes kunne ikke delta på sprintene i Dresden sist helg.

Didrik Tønseth hadde overhodet ikke noen god periode. Kroppen fungerte ikke og sto av allerede før nyttårsaften.

Martin Løwstrøm Nyenget fikk en kink i ryggen og måtte reise hjem.

Hans Christer Holund fikk magesjau før finalen opp monsterbakken og kunne ikke fullføre.

Johannes Høsflot Klæbo ble forkjølet i etterkant og kunne ikke gå sprintrenn i Dresden som planlagt.

Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Jan Thomas Jenssen fikk alle magetrøbbel på vei hjem.

Sykdomsgåten

– Det er en gåte for oss at det ble slikt. Men jeg vet jo at slipper du først ting inn i huset så sprer det seg fort i en slik leir, sier Eirik Myhr Nossum til Aftenposten.

Denne gangen ble også støtteapparatet rammet. Treneren var selv nede for telling et par dager underveis i Tour de Ski.

Fakta: Dette er troppen til Nove Mesto MENN: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Sjur Røthe (Voss), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Gjøran Tefre (Førde), Martin Johnsrud Sundby (Røa). KVINNER: Therese Johaug (Nansen), Heidi Weng (BUL), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Julie Myhre (Byåsen), Magni Smedås (Lillehammer).

– Det er for enkelt å skylde på tilfeldighetene. Men vi har prøvd å snudd litt steiner for å se på om det er noe vi kunne ha gjort annerledes. Vi finner ikke noe som vi kunne gjort annerledes på den sykdomsforebyggende. Vi har gjort alt etter den medisinske håndboken.

– Det er en gåte for oss at det er blitt slik, sier treneren.

Det var ingen tydelig forklaring.

– Det var alt fra hekseskudd, forkjølelse, omgangssyke til magetrøbbel. Derfor blir det også vanskeligere å forklare.

Var tøffere før

En del sykdom rammet også kvinneleiren. Blant dem som ble syk etter touren var Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Men jentene var ikke like hardt rammet som guttene denne gangen.

Eirik Myhr Nossum vil ikke gå med på at det for store kostnader helsemessig å gå en hel runde med Tour de Ski. Det er snakk om syv skirenn på ni dager.

– Tour de Ski er tøft, men det er mindre tøft enn det var tidligere. Litt færre renn og litt mindre reisebelastning. Nei hvorfor det gikk såpass galt i år, skjønner vi foreløpig ikke.

Men selv om det har vært tunge tak nå, så ser Myhr Nossum litt lysere på det akkurat nå.

– Alle skal være friske og raske nå. Heldigvis. Både Emil Iversen og Didrik Tønseth gikk renn sist helg i Trondheim.

Det rennet vant Didrik Tønseth. Han var 22 sekunder foran Emil Iversen.