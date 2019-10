Snittalderen på Eirik Myhr Nossums allroundlag er 29,1 år. På hjemmebane smiler lykken for skiløperne, og da landslaget var på samling i Trondheim, sa veteran Martin Johnsrud Sundby at han tror det er bra for prestasjonen i skisporet at kjærligheten blomstrer.

– Damene er gode tilskudd i livene til gutta. Det er lettere å droppe byturen på lørdagskvelden, hvis man har noe annet hyggelig å gjøre. Det er bra for karrieren, mener Sundby.