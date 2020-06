– Håper det får mine gutter til å skjerpe seg

Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug ble vraket av landslagstreneren. Nå tror han at deres privatlag skjerper tonen i sporet.

Eirik Myhr Nossum sammen med Sjur Røthe og Pål Golberg på en av vårens samlinger i Oslo. Det er to av dem som er inne på landslaget og som han håper skjerper seg etter at privatsatsingen til Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug ble kjent. Terje Pedersen, NTB scanpix

Nå nettopp

Eirik Myhr Nossum var sentral da de to veteranene Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby ble vraket fra landslaget tidligere i vår. I dag ble det klart at Nossums «vrakgods» har dannet et eget privat lag som satser frem mot kommende VM og OL.

Landslagstreneren er ikke av den som lar seg skremme. Men han ser ikke bort fra at det er to løpere fra Team Eidissen-BN Bank, og ikke bare hans egne løpere på landslaget, som går for flagget i de to neste mesterskap.

– Jeg ønsker konkurranse velkommen. Og jeg håper at dette får mine gutter på landslaget til å skjerpe seg ekstra, sier treneren.

Les også Sundby og Dyrhaug avslører sine planer – og de er helt private

De beste skal gå

Han bedyrer at det ikke skal være noen betydelig forskjellsbehandling når lag til verdenscup og mesterskap blir tatt.

– Om det er løpere fra mitt lag, sprintlaget, rekruttlaget eller et privat lag, spiller ingen rolle så lenge de som går er de beste.

Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug på en økt i forkant av at de presenterte sitt privatlag Team Eidissen-BN Bank. Rune Petter Ness

Vanntette skott blir det heller ikke mellom Sundby/Dyrhaug og landslaget.

– Dette er to som jeg kjenner veldig godt, og jeg har kjent til privatlagplanene deres lenge. De kommer nok å ha treningsøkter sammen med gamle lagkamerater fra landslaget der de bor. Jeg snakker like mye med disse to nå som jeg snakker med flere på landslaget.

Det er i det hele tatt ikke mulig til å få Myhr Nossum til å si et ondt ord om at det satses utenfor landslaget med private midler. Han mener det bare tilfører mer penger til sporten.

– Jeg synes det er veldig bra at de har fått på plass en plattform for satsing. Det er to rutinerte ringrever som nå skal være på lag sammen. Det er veldig, veldig bra, og det er gledelig. Det er rett og slett en berikelse for langrenn.

Les også Lorentzens dilemma: – Båndet til treneren veide tyngst

Bank og entusiasme

Det var på formiddagen torsdag at Martin Johnsrud Sundby (35) og Niklas Dyrhaug (32) fortalte om hvordan de skal satse de to neste vintrene. Ambisjoner har de fortsatt.

Det var en langrennsinteressert forretningsmann fra Bodø og en bank med base i Trondheim som gjør satsingen i Team Eidissen-BN Bank mulig. BN Bank har en sjef som ikke er ukjent i langrennsmiljøet. Administrerende direktør Svein Tore Samdal var landslagstrener for kvinnelandslaget tidlig på 2000-tallet og har vært Marit Bjørgens personlige trener. Benn Eidissen er investoren fra Bodø som ikke har langrennsfaglig kunnskap, men stor entusiasme for prosjektet.