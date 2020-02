31-åringen gjorde stor suksess under nyvinningen Ski Tour forrige uke. Hun vant fem av seks renn og var overlegen i sammendraget.

Lørdag var det 10 kilometer på programmet i finske Lahti, men denne gangen fikk Therese Johaug langt tøffere kamp.

– Dette er en av de mest spennende 10 kilometerne for damer denne vinteren, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

Da hadde han sett 22-åring Ebba Andersson nærme seg Johaug. Den svenske skiyndlingen åpnet svakere enn sin norske konkurrent, men kom voldsomt utover i rennet.

Andersson hadde aldri tidligere vunnet et verdenscuprenn, men var bak Johaug i mål. Til slutt skilte det kun 3,4 sekunder. Dermed fortsatte Johaug seiersrekken denne sesongen.

– Det var veldig tøft. Det er en vanskelig løype, men jeg liker den. Jeg måtte kjempe mot meg selv. Jeg har vært sliten mentalt etter Ski Tour, men formen er veldig god. Jeg er glad for å stå på toppen av pallen, men Ebba var veldig nær, sa Johaug i et intervju med arrangøren etter rennet.

Kom med stikk til Bjørgen

Hun tok dermed sin 63. verdenscupseier på distanse i karrieren og passerte Marit Bjørgen. Bjørgen, som er tidenes vinterolympier, vant 62 distanserenn i løpet av karrieren. Hun annonserte at hun legger opp for to år siden.

Etter rennet, i et intervju med NRK, kom Johaug med et lite stikk til sin gode venninne.

– Jeg tok deg, nei da, sa Johaug, før hun brøt ut i latter og blunket til kamera.

Så fulgte hun opp med en oppfordring til Bjørgen:

– Nå må du bare trene og komme tilbake, så får du kanskje tilbake tronen, fortsatte Johaug.

Selv hadde ikke Johaug helt oversikt over egen rekord. Hun måtte spørre NRKs reporter hvor mange seiere hun nå står med.

Sekundstrid

Johaug holdt ikke den høyeste farten innledningsvis. Ved første passering på 1,5 kilometer var hun noen små sekunder bak Frida Karlsson.

Etter hvert satte den norske 31-åringen opp farten, og da slet svensken med å holde samme tempo.

Utover i rennet dukket det opp en annen svenske. Andersson tok innpå mange sekunder. Etter 6,1 kilometer var hun fattige 2,5 sekunder bak Johaug. Finske Krista Pärmäkoski var også kun få sekunder bak.

Karlsson hadde ledertiden i mål, men den ble knust av Johaug. 31-åringen var 22 sekunder foran. Bak kom derimot konkurrentene i stor fart.

Andersson var så nær, så nær, men til slutt var hun 3,4 sekunder bak Johaug i mål.

Pärmäkoski falt like før mål og var dermed sjanseløs på en seier. Likevel skilte det bare drøye 11 sekunder mellom Johaug og finnen i mål.