Heidi Weng har reist hjem fra VM: – I idrettssammenheng det verste vi kan oppleve

MALBORGHETTO VALBRUNA (VG) Heidi Weng (31) skulle etter planen gå sitt første VM-renn i Slovenia på lørdag, men har i stedet avbrutt mesterskapet.

Heidi Weng under et renn i Frankrike i januar.











24.02.2023 07:41 Oppdatert 24.02.2023 10:13

Nyheten kom en drøy time før langrennslandslaget presenterte firemannstroppen til lørdagens 15 kilometer med skibytte på en seanse i Nord-Italia – en drøy halvtimes kjøring fra VM-løypene i slovenske Planica.

– Jeg hadde gledet meg til VM, men jeg kjenner det ikke fungerer slik det skal, så jeg reiser hjem og ønsker alle jentene og gutta lykke til, sier Heidi Weng i en pressemelding fredag morgen.

Weng var trolig også en sterk kandidat til 10-kilometeren, stafett og tremil.

Onsdag trente hun på VM-stadion. Fredag var hun ikke til stede i den snøfattige, italienske kommunen Malborghetto Valbruna, hvor langrennsleiren er innkvartert på lille Hotel La Baita. Inn døren til pressekonferansen kom i stedet Anne Kjersti Kalvå, Ingvild Flugstad Østberg, Silje Theodorsen og Astrid Øyre Slind.

Tiril Udnes Weng går heller ikke, for å spare seg isteden til lagsprinten.

Flugstad Østberg er Norges mest erfarne utøver. Hun har selv vært gjennom flere utfordrende år, og vet hvor tøft toppidrettslivet kan være. Weng dro tilbake til Norge på torsdag, får VG opplyst.

– Mesterskapene er jo høydepunktet i sesongen og det vi trener alle tusen treningstimene for. Heidi var i posisjon, hun var her og kunne kjempe om medaljer, så ble det ikke sånn. I idrettssammenheng er det det verste vi kan oppleve og ikke noe moro i det hele tatt, sier Flugstad Østberg til VG.

– Vi takler det forskjellig, men det tar tid å komme seg over. Toppidretten er brutal. Den har høye topper og dype taler. Det er noe av det som er fint med det, men det er brutalt. Heidi er sterk og jeg håper hun kjemper seg tilbake.

I VM: Ingvild Flugstad Østberg snakker om kontrastene i toppidrettslivet. Her er hun sammen med Lotta Udnes Weng i mesterskapsløypene.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad sier at «Heidi ikke følte seg klar for å gå skirenn». Han ville ikke utdype så mye utover det, men bekreftet at Weng var tiltenkt å gå lørdagens distanse.

Den norske leiren fikk flere spørsmål om hovedgrunnen til at Weng reiste hjem, men ingen ønsket å gå inn på detaljer.

– Det er en riktig avgjørelse av Heidi, i samråd med trener- og helseteam, å reise hjem nå når hun opplever at det ikke fungerer som ønsket, sier Svarstad.

Weng fikk corona og ble isolert i Italia rett før OL sist sesong. På våren pådro Weng seg en hjernerystelse som plaget lenge. 31-åringen har slitt med mye hodepine og selv uttalt at det har gått kraftig utover også det sosiale livet.

– Heidi har vært med i så mange mesterskap og vet at det er medaljer som teller. Hvis hun ikke føler hun kan kjempe om det, er det riktig å reise hjem, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– Hun har alltid vært en sikker brikke i laget og viktig for stafetten. Det betyr at man mister en dame med utrolig mye mesterskapserfaring. Spesielt på en stafett er man svekket, sier Dyrhaug.

Weng tok blant annet til tårene etter 6.-plassen i Ruka tidligere denne sesongen:

– Det har vært mentalt tøft for meg. Jeg har vært på en kjempesmell psykisk. Jeg skal ta med meg at jeg kom meg til start og gjorde det såpass bra, det hadde jeg ikke trodd, sa Weng etter åpningsrennene på Beitostølen i november.

– Det har vært utrolig tøft og jeg har vært utrolig mye alene. Det hadde ikke gått uten familie og støtte rundt.

Veteranen har en annenplass fra «Monsterbakken» i Tour de Ski som beste resultat i vinter. I VM-sammenheng har hun 9 medaljer på 21 starter, deriblant 5 gull på stafett.

Hjemmeværende reserve Ragnhild Haga reiser til Planica fredag.

VM ble innledet med sprint torsdag. Johannes Høsflot Klæbo og Jonna Sundling vant.