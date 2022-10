Morfar Klæbos første tur utenlands etter helseproblemer: – Blir stas

Skiprofilen Johannes Høsflot Klæbo (26) får med trener og morfar Kåre Høsflot (79) til utlandet for første gang siden 2019.

TETTE: Morfar Kåre Høsflot og skiløper Johannes Høsflot Klæbo. Her fra 2021 på Skeikampen hvor Klæbo har hytte.

9 minutter siden

Klæbo er for tiden i italienske Livigno 1800 meter over havet for å gjøre høydetrening. Neste uke kommer morfaren for å følge ham opp.

– Jeg gleder meg. Det blir fint å være sammen på trening i utlandet igjen, sier Kåre Høsflot.

Høsflot hadde et lite slag i fjor høst, som var en del av årsaken til at Klæbo droppet sesongåpningen på Beitostølen den gang. I 2020 ble Høsflot rammet av kreft arrow-outward-link .

Helseproblemene og coronasituasjonen gjør at morfaren har vært på få skirenn med Klæbo de siste årene, men de snakker bestandig mye på telefon.

– Dette blir stas. Det er noe ekstra ved å ha morfar med på treningene. Han er en klok trener, og han inspirerer meg. Vi har det gøy sammen. Jeg setter stor pris på at morfar tar denne turen, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Kåre Høsflot blir 80 år i januar.

– Morfar er kjempesprek til å være snart 80 år. Det er helt topp at han kommer på treningsbesøk. Det gjør treningslivet her oppe litt gladere, sier Klæbo.

Klæbo var i amerikanske Utah på rundt 2000 meters arrow-outward-link høyde 26 døgn tidligere i høst. Han skal være i italienske Livigno (1800 meter over havet) frem til 11. november. Trønderen nærmer seg 40 dager og 1.000 timer med trening i høyden. Målet er rundt 100 døgn i høyden før VM i Planica. Totalt trener han rundt 1000 timer i året.

Fakta Dette er høydetrening Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

Også kvinnelandslaget er for tiden på høydesamling i Livigno. Blant herrene er Klæbo den eneste som satser på høyde før VM-sesongen, som gjør at han knapt har fått vært med på samlinger med resten av laget i oppkjøringen.

Far og manager Haakon Klæbo er med på hele oppholdet i de italienske fjellene, mens kjæresten Pernille Døsvik også har reist ned noen dager. I helgen markerte de skiløperens 26-årsdag.

Klæbo har ikke kunne løpe så mye som ønskelig og slitt med klassisk rulleski som følge av en skade i baksiden av låret/rumpa siden juli.

– Jeg har fremdeles som mål å stille på startstreken på Beitostølen (nasjonal åpning 18–20. november). Vi får se hvordan skaden utvikler seg. Jeg håper jeg deltar på Beitostølen, men kan ennå ikke gi noen garantier, sier Klæbo.

Verdenscupen starter helgen etter i finske Ruka.