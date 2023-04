Johannes Høsflot Klæbo sier nei til landslaget

Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (26) har takket nei til landslaget. Det kommer frem i en pressemelding søndag kveld.

23.04.2023 19:16

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sier Klæbo i pressemeldingen og legger til:

– Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget.

Per dags dato er det slik at utøvere ikke kan gå verdenscuprenn dersom de har takket nei til landslagsplass.

– Vi håper og tror at de endrer på dette, slik at jeg får gå World Cup kommende sesong, dersom jeg er god nok til å stille, sier Norges langrenness.

Pappa og manager Haakon Klæbo sier at nå blir det å starte litt på nytt – siden det skal legges til rette for et liv uten landslaget.

– Dette var ikke planlagt. Hovedtanken var å fortsette på landslaget ut 2025, men nå har vi valgt en annen vei. Vi sto jo også mye på egne ben før og under siste sesong, så noe har vi da forhåpentligvis lært. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Men dette betyr at mai blir langt mer hektisk enn hva jeg hadde lagt opp til, sier Haakon Klæbo.