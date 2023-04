Johannes Høsflot Klæbo sier nei til landslaget – føler kamerater har blitt dårlig behandlet

Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (26) dropper landslaget. Det kommer frem i en pressemelding søndag kveld.





– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold, sier Klæbo i pressemeldingen.

– Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen. Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget.

Skiforbundet sier i en pressemelding at de respekterer Klæbos beslutning.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier langrennssjef Espen Bjervig i uttalelsen.

Onsdag skrev VG at det er en krevende økonomiske situasjonen i forbundet og at det skal være kutt i landslaget på både herre- og kvinnesiden. Landslaget tas ut mandag.

Fakta Fakta om Johannes Høsflot Klæbo Dette er langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo: * Navn: Johannes Høsflot Klæbo * Alder: 26 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * OL-medaljer: 5 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM-medaljer: 9 gull, 1 sølv og 1 bronse * Verdenscupen: 65 enkeltseirer og fire sammenlagttriumfer (2017/18, 2018/19, 2021/22 og 2022/23) * Tour de Ski: Tre sammenlagttitler (2018/19, 2021/22 og 2022/2023) og 17 etappeseire * Aktuell: Dropper landslaget fra og med den kommende sesongen. Vis mer

26-åringen sier at det er flere årsaker til at han velger å vrake landslaget.

– Jeg føler det ville ha blitt feil og fått støtte til høydeopphold samtidig som lagkamerater har mistet plassen på grunn av kostnadsreduksjoner i forbundet og at landslagsopplegget er blitt redusert på grunn av nedskjæringer.

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben, sier han.

Tidligere skikonge Petter Northug er overrasket. Også han brøt med landslaget da han var aktiv.

– Landslaget og Klæbo har vokst mer og mer fra hverandre. Jeg trodde at dette skulle ordne seg, og at han skulle være på landslaget frem til Trondheim 2025, sier han til TV 2.

Per dags dato er det slik at utøvere ikke kan gå verdenscuprenn dersom de har takket nei til landslagsplass.

– Vi håper og tror at de endrer på dette, slik at jeg får gå World Cup kommende sesong, dersom jeg er god nok til å stille, sier Norges langrennsess.

«Ledelsen i norsk langrenn har sist vinter i flere sammenhenger uttalt at den mener det er grunnlag for å vurdere om skiforbundet bør endre dagens regel som sier at utøvere må takke ja til landslagsplass, dersom de vil delta i verdenscup og mesterskap. Dette skal diskuteres i det neste skistyremøtet», skriver Skiforbundet om den saken i søndagens uttalelse.

Langrennssjef Espen Bjervig har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser søndag.

Pappa og manager Haakon Klæbo sier at nå blir det å starte litt på nytt – siden det skal legges til rette for et liv uten landslaget.

Klæbos nei til landslaget var ikke planlagt, ifølge faren.

– Hovedtanken var å fortsette på landslaget ut 2025, men nå har vi valgt en annen vei. Vi sto jo også mye på egne ben før og under siste sesong, så noe har vi da forhåpentligvis lært. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Men dette betyr at mai blir langt mer hektisk enn hva jeg hadde lagt opp til, sier Haakon Klæbo.

Ski-VM i 2025 er i Trondheim.