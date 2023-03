Nektet å stoppe etter dramatisk smøretrailer-fall: – Man føler jo press

LAHTI (VG) Her viser Ane Appelkvist Stenseth (28) frem en helt ukjent håndskade. Men hun har følt så sterkt på resultatpresset at hun har gått siste del av sesongen likevel. Nå håper trønderen det holder til landslagsplass neste år.

SKADE: Ane Appelkvist Stenseth viste frem en tapet hånd og tommel da hun gikk gjennom pressesonen i Lahti etter sprinten lørdag.

27.03.2023

– Jeg tryna ned fra annenetasjen på traileren i Planica (VM). Jeg tror tommelen er veldig glad for at sesongen snart er ferdig. Den vil helst ikke gå skirenn. Men for min del har det vært viktig å prøve å vise form med tanke på neste år, sier Stenseth til VG.

– Vi tror ikke den er knekt. Mest sannsynlig er det noe sener, leddkapsler, muskulatur som har røket. Jeg har ikke sjekket det så nøye ennå. Men jeg tror jeg har hatt ganske flaks at kun en tommel som røk.

GIKK MED SKADE: Ane Appelkvist Stenseth, her under verdenscupsprinten i Drammen for en drøy uke siden.

– Har du fått råd om å ikke gå?

– Jeg har sagt hele tiden at det er uaktuelt å ikke gjøre det fordi det er så viktig for meg.

Siden VM i Planica har hun gått totalt fire sprinter. De tre første gikk ikke spesielt bra, men Stenseth fikk en svært etterlengtet opptur i den aller siste verdenscupsprinten for sesongen i finske Lahti lørdag.

Stenseth gikk til finalen, men kunne ikke gjøre noe med hverken vinner Kristine Stavås Skistad, Jonna Sundling eller Tiril Udnes Weng som utgjorde resten av pallen.

Men Stenseths femteplass er hennes beste plassering på to og et halvt år. Det er også hennes andre sprintfinale i verdenscupen de siste to årene på landslaget.

Fakta Disse har hatt press på seg før siste verdenscuphelg: Etter to år på landslaget: Ane Appelkvist Stenseth: Har 22 verdenscupstarter de siste to sesongene, hvorav 19 av dem i sprint. Har fire topp-ti-plasseringer og bokført med to sprintfinaler. Anna Svendsen: Har 21 verdenscupstarter siste to sesongene, hvorav 12 er i sprint. Har vært topp ti to ganger i verdenscup og én gang i VM i Planica. Har ingen sprintfinaler. Vis mer

HØYT: Det var ned trappene fra annenetasjen at Stenseth falt. Her er smørebussen avbildet med Ingvild Flugstad Østberg foran en gang i 2018.

Disse resultatene fikk også konsekvenser etter fallet, som skjedde da hun skled ned fra trappene like under gelenderet på smøretraileren.

For med periodevis svake resultater og ingen pallplasser, er det ingen selvfølge at Stenseth får fortsette på landslaget neste sesong. Derfor bestemte hun seg for å gi alt ut sesongen i stedet for å rehabilitere hånden.

– Det har vært viktig for meg å gå skirenn selv om det kanskje ikke har vært det smarteste.

– Man føler jo press. Jeg har lyst til å vise at jeg fortjener en plass på det laget.

– Men hva tenker du at en femteplass i sprintfinalen i Lahti kan ha å si for deg med tanke på landslaget neste år?

– Som jeg sa i sted. Jeg har gått skirenn selv om tommelen helst ikke skulle gjort det. For jeg føler det er viktig for meg å prøve å vise nivået mitt. Det er veldig åpent, noen har gjort det veldig bra, noen er i området (resultatmessig) som meg.

– Det blir spennende å se hvor mange det blir på lag neste år og hvordan ledelsen kommer til å prioritere. Men jeg tror det blir 50/50 sprint- og distanseløpere, sier Stenseth.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug har tidligere uttalt at både Stenseth og Anna Svendsen (33) er to løpere med stort resultatpress på seg de siste verdenscuphelgene.

Dyrhaug trodde imidlertid Svendsen kom til å bli vraket ettersom hun har klassisk som sin beste stilart og det venter sprint i fristil under VM i Trondheim om to år.

– Nå er et ikke han som tar ut laget, sier Svendsen etter å ha røket ut med knapp margin i semifinalen i sprinten i Lahti.

– Men jeg tenker det er mye annet enn skøytesprint i VM, så for min del er det fortsatt andre distanser i klassiskdistanser som jeg prøver å ta et steg på og jeg har noe å bidra med på laget. Men selvfølgelig, jeg er ingen skøytesprinter. Jeg håper å gjøre en jobb der også.

Anna Svendsen, her avbildet under verdenscupsprinten i Drammen tidligere denne måneden.

–Men er et bra nok det du har levert denne sesongen for å være med neste år?

– Jeg har såpass selvinnsikt at jeg skjønner at jeg ikke har gått fort nok, men jeg føler vi er mange som er i den kategorien. Det er ikke bare jeg som ikke har vært sterk nok. Men det er ikke jeg som tar ut laget, men jeg håper å få være med videre.

– Hva kommer du til å si til trenerne?

– Jeg håper de ser at jeg har mer inne enn jeg har vist. Men det er til syvende og sist resultater som gjelder. Jeg har mer i meg og skulle gjerne ha vist det, sier Svendsen