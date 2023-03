Weng knallhardt ut mot damenes femmil: – Nei, dette er ikke likestilling

HOLMENKOLLEN (VG) Mens de aller fleste norske profilene gledet seg over femmila, og Jessie Diggins (31) mente det var en herlig dag for likestilling, var Heidi Weng (31) i motsatt ende av skalaen.

TØFT: Heidi Weng er ingen stor supporter av femmila på kvinnesiden – i motsetning til flere av sine konkurrenter.





12.03.2023 14:07 Oppdatert 12.03.2023 15:18

– Jeg gjør det jeg får beskjed om. Men jeg er den som har sagt «nei, dette er ikke likestilling». Jeg skjønner ikke hva folk prater om, sier Heidi Weng klokkeklart i pressesonen etter den historiske dagen i nasjonalanlegget i Oslo.

Hun fortsetter:

– Vi jentene bruker 30 minutter mer tid enn gutta. Det er ikke likestilling. Men man må se på tiden man bruker og ikke distansen.

Hun hadde ingen stor dag i sitt mini-comeback i Holmenkollen søndag. Weng, som ikke har gått skirenn siden før VM i Planica, gikk over målstreken til en 11. plass. Det var hele to minutter og 42 sekunder opp til seierskvinne Ragnhild Haga.

Der de fleste konkurrentene hennes på den øvre delen av resultatlisten var svært positive til å gå den historiske distansen i årene som kommer, var Weng godt fornøyd med å ha gjort det én gang.

Avgjørelsen om at kvinner og menn skal gå like distanser kom våren 2022. Om bare noen måneder skal det avgjøres om praksisen fortsetter.

– Jeg er ikke for at vi skal gå en femmil, nei.

– Hvorfor ikke?

– Du ser jo på gutta. Det er 20 kilometer med «dassing», også øker de tempoet. Da tenker jeg: «hva er vitsen?»

FORNØYD AMERIKANER: Jessie Diggins (t.h.) var storfavoritt til distansen søndag, men måtte nøye seg med en tredjeplass bak Astrid Øyre Slind (t.v.) og Ragnhild Haga.

Hun synes det er mer likestilling at kvinnene for eksempel går 20 kilometer (i stedet for 15) når herrene går en tremil og trekker paralleller til skiskyting.

Jessie Diggins, treer fra femmila, hadde en annen oppfatning enn Heidi Weng.

– Det var så kult å gå 50 kilometer. Jeg har ventet hele karrieren på likestilling og at vi skal gå like distanser. Jeg vil aldri tilbake til hvordan det var. Det var utrolig gøy og spesielt å endelig få gjøre det, sier Jessie Diggins til VG.

Da VG påpeker at det faktisk bare kom 32 damer til start, svarer Diggins at det alltid vil være utfordrende å ha et slikt renn på tampen av sesongen og ikke minst kort tid etter VM.

– Men jeg velger å se det med andre briller. At alle disse damene ville gå 50 kilometer er så kult. Det er så moro at vi stilte på start og gjorde det for første gang i historien.

Weng er ikke den som lar seg engasjere i de fleste diskusjonene i langrennssporten. Men denne gangen har landslagsveteranen gjort seg opp noen tanker. Konfrontert med Diggins’ tanker, svarer hun slik:

– Jeg er stikk motsatt. Jeg ser ikke på det som noen fornærmelse. Jeg tenker at gutter er fysisk sterkere enn jenter, det sier seg selv. Sånn er det, sier Weng.

– Hva er din beskjed til FIS?

– Gå tilbake som før. Femmil, ja det var greit nok, men jeg ser ikke poenget, sier Weng og fortsetter:

– Vi klarer å gå det, det er ikke noe med det, men det er mange som ikke går femmil – da må man gjøre noe med det.

Astrid Øyre Slind – som spurtet inn til andreplass på femmila – svarer følgende på om distansen er kommet for å bli på verdenscupprogrammet:

– Jeg håper det. Det fungerte bra. Flere var med og det ble litt frem og tilbake. En suksess, sier hun til VG.

Hun kan til en viss grad forstå Wengs frustrasjon.

– Har man en god dag og ligger og kjemper om seieren, så er det artig med skirenn uansett hvor langt bak det er. Femmil er ikke så mye lengre for jenter enn gutter. De herrene som ligger bak der, de synes det er kjipt, de også. Jeg synes dette var rått, sier Slind.