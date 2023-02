Weng og Skistad sluknet i VM-finalen: – Småflaut å være så langt bak

PLANICA (VG) De norske damene var fullstendig sjanseløse da de svenske VM-sprinterne satte på turboen.

forrige













fullskjerm neste INGEN MEDALJE: Kristine Stavås Skistad like etter målgang i VM-finalen. 1 av 6 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG











23.02.2023 16:00 Oppdatert 23.02.2023 18:16

Jonna Sundling (28) vant sitt tredje strake sprint-gull.

Kristine Stavås Skistad ble parkert og endte som nummer fem, hun fryktet på forhånd at det kunne bli svensk storeslem.

– Jeg har hele veien sagt at de blir sterke, sier Kristine Stavås Skistad til VG.

Hun var skuffet etter 5. plassen, men følte seg litt sjanseløs i de løse snøforholdene. Skistad ønsket seg hardt føre.

– Det er surt og kjedelig. Jeg skal jobbe hardt de neste to årene for at det samme ikke skjer i Trondheim. Det er kjempemotiverende, men surt, sier Kristine Stavås Skistad til NRK.

Emma Ribom tok sølv, mens Maja Dahlqvist ble nummer tre. Linn Svahn sørget for firedoblet svensk.

– Det er litt småflaut å være så langt bak, veldig kjedelig, sier Tiril Udnes Weng til VG.

Stavås Skistad fra Konnerud utenfor Drammen VM-debuterte med fall og tårer i semifinalen i 2019. Det tok fire år før hun skulle stille til start i et nytt mesterskap. Og i Planica ble det finale. Hun fikk med seg landskvinne Tiril Udnes Weng. De skulle opp mot hele fire svenske kvinner, inkludert regjerende OL- og VM-gullvinner Jonna Sundling.

Akkurat som i kvart- og semifinale tok Stavås Skistad teten i starten, men så kom det svenske toget. Både Stavås Skistad og Udnes Weng måtte slippe lenge før oppløpet, der Sundling spurtet inn til sitt tredje strake mesterskapsgull.

– En svensk maktdemonstrasjon, sier NRK-kommentator Jann Post.

forrige









fullskjerm neste VM-GULL: Jonna Sundling tok mesterskapsgull i sprint for tredje gang på rad. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng ble nummer fem og seks, henholdsvis 11 og 27 sekunder bak gullvinner Sundling.

– Det har vært mye snakk om Stavås Skistad før VM, men når det gjelder er det klasseforskjell på svenskene og henne, sier Expressen-journalist Tomas Pettersson til VG.

– Det er surt når man er så nærme medalje, sier Lage Sofienlund, Stavås Skistads trener, til NRK.

Hva skjer i VM i dag? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport

Både Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng ble slått ut i kvartfinalen.