Falla stoppet av legen før verdenscuprenn: – Dette går ikke

GRANÅSEN (VG) Maiken Caspersen Falla (30) ble oppgitt da landslagslege Øystein Andersen ikke ville at hun skulle gå verdenscupåpningen i Finland.

KONGEPOKAL: Maiken Capsersen Falla vant NM-sprinten foran Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng i Granåsen lørdag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

16. jan. 2021 22:25 Sist oppdatert 9 minutter siden

Falla skal til Oberstdorf som tittelforsvarer på VM-sprinten, men det er lite eller ingenting som har lignet på en medaljekadidat. Frem til lørdag. Da vant hun NM-gull og kongepokal.

– Det var slitsomt å lage middag. Det har vært ekstremt dårlig, sier Falla.

Hun tålte ikke trening inn mot sesongstarten i november.

– Til slutt ble jeg så dårlig at jeg klarte nesten ikke trene andreøkter. Da blir man nesten litt redd, hva er dette? Jeg tok alle mulig tester, jeg var ikke veldig syk. Jeg elsker jo å løpe, gå på ski, trene og bli bedre hver dag. Plutselig ble jeg bare dårligere, dårligere og dårligere, sier Falla til VG.

LANDSLAGSLEGE: Øystein Andersen under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen

Hun sto over den nasjonale langrennsåpningen. Men ville til verdenscupåpningen i Ruka. Landslagslege Øystein Andersen sa nei.

– Jeg hadde veldig lyst til å reise dit, men Øystein sa: Jeg syns ikke du skal reise, du er ikke der du skal være. Jeg husker jeg ble oppgitt og tenkte: Send meg dit, sier Falla.

Ekstrem fremgang

En hardøkt 23. november, dagen etter uttaket, viste at landslagslegen hadde rett.

– Jeg skulle jogge en time på andreøkten, men etter en halvtime kjente jeg at dette går ikke, sier Falla.

Hun staket fra Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng på oppløpet:

Øystein Andersen er på plass i Granåsen. Han gledet seg stort over å se Falla gå gnistrende.

– Det kan være lettere for andre å se totalsituasjonen, enn å se den selv. I sånne situasjoner er en god og ærlig dialog viktig. Jeg kan være ganske tydelig av og til, jeg prøver å være bevisst på når jeg er tydeligst, sier Andersen til VG.

- Har du reddet VM for Falla?

– Absolutt ikke. Maiken har vært knakende god til å gjøre riktige ting etter det, svarer Andersen.

Sammen med landslagslegen bestemte hun at det var ro som var løsningen. Hun skulle ikke trene så hun ble sliten.

Det fikk ingen umiddelbare resultater. På et norgescuprenn på Sjusjøen første helgen i desember ble hun nummer 31 på sprinten. To dager senere ble hun nummer 34 på 10 kilometer klassisk.

Samtidig som Falla famlet, herjet de svenske sprinterne. Linn Svahn vant flere etapper i Tour de Ski og sammen med Maja Dahlqvist og Jonna Sundling tapetserte hun pallen i Ruka.

Men som lyn fra klar himmel, og litt knekking av en osteopat, snudde det plutselig 10. desember.

– Nå har kroppen respondert på trening i litt over en måned. Fremgang siden desember har vært ekstrem, sier Falla.

– Gledet meg til finalen

Det ser ut som hun har gledestårer i lettelse over NM-seier og en kropp som vil. Men sannheten er at presserunden ble så lang at Falla hakket tenner og øynene ble blanke.

Nå lever VM-drømmen for sprintdronningen igjen. Og hun er klar for å gi svenskene kamp i verdenscupen i Falun og VM i Oberstdorf 25. februar.

– I dag gledet jeg meg til å gå finale, og bare gå det jeg kan. Det er en stund siden sist, sier Falla.

PS! Johannes Høsflot Klæbo vant herresprinten foran Erik Valnes og Emil Iversen.