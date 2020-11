Skiforbundet har bestemt seg: Viderefører Northug-avtale

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

Skiforbundet viderefører avtalen med Northug AS. Mariann Dybdahl

11. nov. 2020 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Norges Skiforbund har besluttet å videreføre eksisterende avtale med Northug AS med avtalte forpliktelser for Petter Northug og en enighet om at tilsvarende ikke skal skje igjen, heter det i pressemeldingen.

Siden den tidligere skistjernen la opp, har han sponset lag, enkeltutøvere og støtteappratet til skiforbundet med sin brillekolleksjon. Dette gjennom selskapet Northug AS.