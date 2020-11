Langrennstreneren har testet positivt på korona – alle løpere i karantene

Langrennslandslagets herretrener Eirik Myhr Nossum (35) har fått påvist coronasmitte. Det sender alle norske landslagsløpere satt i karantene, og deltagelsen i verdenscuphelgen i Ruka er uviss.

POSITIV TEST: Herretrener Eirik Myhr Nossum reiste til Ruka sammen med landslaget fra Gardemoen i går, nå har han testet positivt for corona. Foto: Terje Bendiksby

26. nov. 2020 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

Nossums positive test ble tatt da landslaget ankom Finland, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Der kommer det frem at ingen andre tilknyttet langrennslandslaget har testet positivt.

– Vi venter på svar på kontrollprøve, og svaret på denne prøven kommer trolig i løpet av formiddagen. Nossum har ingen symptomer, sier landslagslege Øystein Andersen.

Langrennsløperne dro til Ruka i et chartret fly fra Gardermoen via Værnes til Finland onsdag morgen. Verdenscupen starter med en minitour fredag.

Fakta Dette var uttaket til Ruka Kvinner: Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold,

Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. Menn: Pål Golberg, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Taugbøl, Erik Valnes. Vis mer

Før svaret på kontrollprøven kommer kan ingen av løperne teste løypene i Finland foran verdenscupstarten fredag, siden de er i karantene, forteller kommunikasjonsansvarlig Gro Eide som er i Ruka.

Pierre Mignerey, konkurransesjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), er forberedt på at verdenscuphelgen blir gjennomført uten nordmenn.

– Ja, det er en mulighet, sier han til Aftonbladet.

Andersen har besluttet å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter. Dette betyr at karantene gjelder for alle utøvere og støtteapparat med unntak av tre i støtteapparatet som ankom i bil.

– Vårt fokus er å få best mulig oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser av den positive prøven. Vi følger alle gjeldende retningslinjer etter det som har skjedd, og vi forholder oss til finske myndigheter, sier landslagslege Øystein Andersen.

De svenske langrennsløperne var ute og trente i skiløypene i Ruka torsdag formiddag.

– Jeg fikk ikke vite det før nedi bakken her akkurat nå, sier Anders Byström til Aftonbladet torsdag.

– Åj, det var spennende, og en forklaring på hvorfor de norske ikke har vært på stadion, sier den svenske løperen Moa Lundgren.

Ingen landslagsløpere eller trenere ble coronatestet før de ankom Beitostølen og nasjonal langrennsåpning sistt helg.

– Vi er nødt til å holde avstand og være ærlig med symptomer. Personlig hygiene. Det er det vi får gjort. Så må vi teste, og forholde oss til de svarene som kommer, sa landslagslege Andersen til VG sist helg.

De norske utøverne i hopp og kombinert er ikke berørt og følger planlagt program i Ruka.

Langrennsløperne fortalte det var en vekker at smitten hadde spredd seg i fotballandslaget.

Erik Valnes ble nummer to bak Klæbo på sprinten. Han fortalte at det var ekstremt viktig å ha en plan dersom en i laget blir smittet.

– Blir det et tilfelle så må man ta de forholdsreglene så det blir spredd til så få som mulig. Man får det idrettsmessig litt tettere på seg når man ser fotballandslaget. Det er en vekker, det kan skje. Vi har et godt system og jeg stoler på at det funker, sa Valnes sist helg.

Saken oppdateres!

HAR TESTET POSITIVT: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen