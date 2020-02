Langrenn har store utfordringer. Johaug applauderer nyvinningen som skal øke interessen.

GRANÅSEN: Hun strålte i pressesonen etter nok et overbevisende renn. Therese Johaug tok seg helt til sprintsemifinalen i naturskjønne Granåsen. Vinneren Maiken Caspersen Falla kunne hun ikke gjøre noe med, men Johaug er nå over to og et halvt minutt foran Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg i sammendraget før søndagens avslutningsetappe.

31-åringen står nemlig midt i et av sesongens store mål: Å gå til topps i den norsk-svenske nyvinningen Ski Tour. Det ni dager lange sirkuset har vært innom Östersund, Åre, Meråker og nå Granåsen. I et forsøk på å øke interessen for sporten, har man eksperimentert for å lage publikumsvennlige renn i det skigale området.

– Det er veldig viktig å prøve nye ting. Det skaper spenning, forteller Johaug.

Hun er fullstendig klar over at langrennssporten står overfor flere utfordringer. Nylig dokumenterte Aftenposten den dalende interessen for langrenn på TV. Fra 2021 går i tillegg langrenn fra NRK til Nent-gruppen, som blant annet eier TV 3 og Viasport-kanalene.

Det er et tema som opptar Johaug. Det neste halvannen minuttet snakker hun uavbrutt.

– Vi er klar på at vi må passe på at langrenn ikke blir for kjedelig. TV-seerne skal synes det er moro å se på langrenn. Det har vi prøvd å skape i denne touren, sier hun.

Fakta: Ski Tour sammenlagt etter fem av seks renn: Kvinner: 1. Therese Johaug 2. Heidi Weng +2.33 3. Ingvild Flugstad Østberg +2.34 4. Ebba Andersson +4.48 5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +5.30 Herrer: 1. Aleksandr Bolsjunov 2. Pål Golberg +0.34 3. Finn Hågen Krogh +1.35 4. Sjur Røthe +1.40 5. Martin Løwstrøm Nyenget +1.46

Tourer er fremtiden

Tourer, som for eksempel velkjente Tour de Ski, skiller seg ut fra vanlige verdenscuprenn ved at man kjemper om en sammenlagtseier basert på resultater over vanligvis en uke. På den måten gir man publikum en større grunn til å følge renn etter renn.

Ski Tour har spesielt utfordret utøverne ved å legge en sprint til en slalåmbakke og stått for sesongens lengste kvinnerenn. Johaug har fått tilbakemeldinger om morsommere TV-sendinger.

– Alle jeg har snakket med hjemme synes at Åre (sprinten) var veldig morsom å se på fra TV-skjermen. Så har vi langløpet der jeg ledet med 40 sekunder, før Ingvild (Flugstad Østberg) plutselig bare var fire sekunder bak i mål. Ting skjer underveis. Ting er ikke gitt. Det er viktig, sier Johaug.

Lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen deler samme oppfatning.

– Det har vært gøy med to renn som har vært utradisjonelle og nye tilskudd. Det virker som at folk synes det har vært ålreit å se på, forteller hun.

Johaug mener slike tourer er fremtiden til langrennssporten. Spesielt i mesterskapsfrie sesonger, der interessen har en tendens til å dale.

– At noen skirenn kan være litt annerledes i løpet av sesongen tror jeg er bra for alle. Jeg sier ikke at alle renn skal være sånn, men hvert fjerde år kan det være en slik tour i en mesterskapsfri sesong for å holde interessen oppe i februar, slik at det ikke bare blir verdenscuprenn helg på helg, sier hun.

– Krydder i idretten vår

Ikke alle har vært like positive til årets Ski Tour. Arrangementet er blitt kritisert for organiseringen, bruk av «tomme» biler og smøretrailere og at løypene har vært for brutale.

Langrennssjefen Espen Bjervig er enig i at tourer er fremtiden i sporten, men advarer samtidig.

– Det kan ikke bli for mye av det heller. Vanligvis holder det med et mesterskap og Tour de Ski, men som i år, når det ikke er mesterskap, er det veldig bra, sier Bjervig.

– Personlig synes jeg sprinten i Åre var kjempemorsom. Det var et krydder i den tradisjonelle idretten vår. Jeg tror det er viktig at vi kan introdusere litt nye øvelser, ikke for at det skal bli en mesterskapsøvelse, men for at det skal være spennende, legger han til.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum velger å se det fra både publikum- og utøverperspektiv. Uten mesterskap kan det være vanskelig å motivere seg for en ny sesong. Da hjelper det med prestisjetunge tourer.

– Vi trenger det for å holde interessen oppe utenfor, men også for oss som er her. Det å ikke bare ha lørdag til søndag, lørdag til søndag, men at det er noe ekstra, forteller Nossum.

Må få flere nasjoner i toppen

Snømangel, pengemangel og norsk dominans er også blant utfordringene i langrennssporten, som Aftenposten tidligere har skrevet om. Den italienske VM-vinneren Federico Pellegrino mener sporten er avhengig av flere nasjoner i verdenstoppen for å øke interessen. Det samme tenker Russlands landslagstrener Markus Cramer.

– Det er ikke nok med bare én russer og at resten er nordmenn. Da er det ikke interessant for spesielt folk i Mellom-Europa å se på. Vi trenger italienerne, tyskerne og franskmennene.

– Er du bekymret for fremtiden til langrennssporten?

– Jeg ser hva slags fasiliteter det er her i Norge, der kan du stå på ski i enhver liten bygd. Fra sør til nord kan du trene overalt. Jeg er redd for at det kan bli for mange nordmenn i fremtiden som dominerer sporten. For oss betyr det at vi må gjøre mer, spesielt i rekrutteringsarbeidet, forteller Cramer.

På grunn av at sesongen er uten et OL eller et VM, har Det internasjonale skiforbundet (FIS) satset på tre tourer denne sesongen. I tillegg til Tour de Ski og Ski Tour, vil det i midten av mars arrangeres en rendyrket sprinttour i USA og Canada.

Johannes Høsflot Klæbo vant lørdagens herresprint på Granåsen. Annenplassen Pål Golberg tok innpå Aleksandr Bolsjunov i sammendraget. Før søndagens avsluttende jaktstart, er Golberg den best plasserte nordmannen og starter 34 sekunder bak russeren.