Koronakrisen kan gi mange flere verdenscuprenn i Norge

I løpet av de neste dagene vil skitoppene legge frem planer for kommende verdenscupsesong som i stor grad ser ut som de planene de hadde før pandemien lammet all idrett.

Men samtidig jobbes det med både en plan B og en plan C. Nyheten mandag om at Norge kan komme til å holde på sitt innereiseforbud frem til nyttår, kan fort være med på å føre internasjonale skiledere over på B- og C-planer. Norge har en verdenscuphelg i langrenn før jul, på Lillehammer første helg i desember. Den ryker åpenbart dersom innreiseforbundet ikke oppheves.

Koronakrisen har allerede krevd ett arrangøroffer. Franske Prémanon skulle hatt en lang verdenscuphelg i begynnelsen av februar. De har vært nødt til å gi beskjed til FIS om at de ikke kan arrangere. Det er for mange av deres samarbeidspartnere som er for hardt rammet, til at de kan bidra økonomisk.

Fakta: Verdenscupen langrenn 2020/21 27.–29. november: Ruka i Finland 5.–6. desember: Lillehammer 12.–13. desember: Davos i Sveits 19.–20. desember: Dresden i Tyskland 1.–10. januar: Tour de Ski i Sveits og Italia 16.–17. januar: Ulricehamn i Sverige 23.–24. januar: Lahti i Finland 30.–31. januar: Falun i Sverige 5.–7. februar: Arrangør ikke bestemt 20.–21. februar: Nove Mesto i Tsjekkia 23. februar til 7. mars: VM i nordiske grener i Oberstdorf i Tyskland 10. mars: Drammen 13.–14. mars: Holmenkollen 19.–21. mars: Verdenscupfinaler i OL-anleggene i Beijing

Kan bli lettelser

Selv om justisminister Monica Mæland slo fast at de ønsker innreiseforbudet til Norge forlenget ut året, la hun også til at lettelser i forbudet kan komme så fort det er forsvarlig.

LEHTIKUVA, NTB scanpix

Generalsekretæren i FIS, Sarah Lewis, har både et håp og et ønske om at det kan bli skirenn som vanlig til vinteren, men det er ikke det hun bruker mest tid på om dagen.

– Vårt hovedfokus akkurat nå er å forberede backup-løsninger som tar høyde for de eventuelle restriksjonene som fortsatt vil være til stede kommende vinter, sier Lewis i et e-postintervju med Aftenposten.

Skipresident Erik Røste har også håp om at det meste skal bli bra etter hvert.

– Vi planlegger nå for en sesong som skal gå som normalt. Men samtidig blir det lagt alternative planer. Men vi i Norge er klare til å bidra med flere arrangørsteder, sier Røste.

Avgjørende møter

Onsdag denne uken kommer verdenscupkomiteene i de forskjellige skigrenene ha sine kalendermøter. Mandag i neste uke skal styren i FIS møtes digitalt for å ta en endelig avgjørelse.

– De alternative planene vil ta hensyn til forskjellige grader av reiserestriksjoner og begrensninger for større arrangement i de forskjellige landene, sier Lewis uten at hun nå vil komme inn på hvordan disse planene ser ut.

To backup-løsninger ligger i Norge dersom ikke innreisebestemmelser stopper det.

– Vi har sagt at vi kan stille med flere arrangørsteder i forbindelse med Lillehammer i desember og i forbindelse med Drammen/Holmenkollen i mars, sier Åge Skinstad, tidligere norsk langrennssjef og nå medlem av verdenscupkomiteen i FIS.

Sarah Lewis er klar på at å arrangere flere renn i geografisk begrensede områder i høyeste grad er aktuelle. Beitostølen, Gällivare (Sverige) og Rovaniemi (Finland) er mulig arrangørsteder.

– Disse løsningen er i høyeste grad med i våre vurderinger sier Lewis.

Litt optimist

Åge Skinstad er langt mer positiv til at det skal være mulig å gjennomføre en tilnærmet normal sesong nå enn for bare en måned siden.

– Vi ser at fotballigaer er i ferd med å starte opp og at det er flere tegn på at ting er i ferd med å bli litt bedre etter hvert, sier han.