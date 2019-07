Klæbo: – Morfar skal fortsatt ha hovedstyringen

I forrige uke var Klæbo på Sjusjøen på samling med resten av allroundslandslaget i langrenn.

Der var det landslagstrener Eirik Myhr Nossum som styrte troppene.

– Målet er å bli bedre på distanse og ta noen steg. Det er umulig å si om dette er veien er å gå. Det har vært et veldig bra samarbeid mellom morfar og Arild (Monsen), og det tror jeg det kommer til å bli mellom morfar og Eirik (Myhr Nossum) også. Jeg tror heller ikke at Arild og morfar er helt ferdigsnakket. De har fått en veldig god tone, sa Klæbo til NTB under samlingen på Sognefjellet tidligere i juni.

Klæbo har virket pigg og motivert på vårparten. Aktiviteten på sosiale medier har vist at det blir trent godt.

Avbrekk

Det ble det gjort også sist sesong på samme tid. Evalueringen etter sesongen viste likevel at det er noe å gå på.

– Konklusjonen var at det ble for mye avbrekk i august da den tanna for, og da jeg startet å trene igjen ble jeg syk. Det satt i lenger enn jeg trodde, og august og september i fjor ble for dårlig, sier Klæbo.

Sesongen ble uansett nesten så bra som den kunne bli. Det endte med tre gull i VM i Seefeld, seier i verdenscupen sammenlagt og seier i Tour de Ski.

– Resultatmålene gikk over all forventning. Målet var å kjempe om medalje i VM, Tour de Ski var ikke med i planen engang. Men alt gikk på skinner, og jeg nådde mer enn jeg kunne ha drømt om. Jeg hadde håpet å være bedre på distanse, men totalen ble likevel bra. Det løsnet i Davos, og etter det holdt jeg flyten helt til Canada var ferdig. Det var godt å ta med seg.

Mange renn

Kommende sesong blir hektisk. Det er mange tourer og skirenn i bøtter og spann.

– Det blir veldig mange renn, og det kommer til å bli tøft. Skal du gå mange skirenn er du helt avhengig av å holde deg frisk og skadefri. Det er mange som kommer til å være med og kjempe der oppe. Den som holder seg mest frisk, er den som kommer til å gjøre det best.

For enkelte på allroundlandslaget er det enkelt å droppe noen renn, som for eksempel rene sprinthelger. For Klæbos del er ikke det like enkelt. Han er verdens beste sprinter og ønsker ikke å gi fra seg den tronen, selv om han forsøker å bli enda bedre også på distanse.

– Det er ikke enkelt å droppe skirenn. Slutten på sesongen er gitt. Der må jeg være med. Det er ikke enkelt for meg å droppe sprintrenn. Det er en fordel at Eirik, Arild og morfar snakker bra sammen. Det kjedeligste er å stå over skirenn, og derfor er det greit at andre tar de avgjørelsene for meg.

Johannes Høsflot Klæbo har ennå ikke skrevet under på landslagskontrakten for kommende sesong.

