Iversen mener testreglene burde endres: – Blir egentlig litt for dumt

GARDERMOEN (VG) Her er de norske langrennsguttene tilbake i Norge etter å ha kommet med et charterfly fra italienske Verona. Emil Iversen (30) håper nå at de har hellet med seg når de ankommer Kina tidlig i neste uke.

INN PÅ HOTELLET: De norske løperne på vei på inn på Park Inn på Gardermoen, etter ankomsten fra Italia. Fra venstre Emil Iversen (delvis skjult), Hans Christer Holund, Erik Valnes og Sjur Røthe.

29. jan. 2022 17:17 Sist oppdatert nå nettopp

Åtte løpere, og støtteapparat som ikke defineres som nærkontakter etter at de positive testene i den norske leiren, landet på Gardermoen lørdag ettermiddag.

Unntaket er reserve Harald Østberg Amundsen, som delte rom med smittede Simen Hegstad Krüger. Amundsen trenger flere negative tester og kan først dra fra Italia i starten av neste uke. Kvinnene, som har vært rammet av to smittetilfeller, er igjen i Seiser Alm og innstilt på å fly fra Zürich til Beijing 1. februar.

Slik det ligger an nå, kan Simen Hegstad Krüger – om han er smittefri – rekke de siste øvelsene i Beijing.

– Nå tar vi dag for dag. Per nå er det ti dager vi ikke får gjort noe med. Etter det skal han testes ut, så får vi se. Nå handler det om hvordan vi løser alt med reserver, fly fra Europa og den biten, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG på Gardermoen.

FORSIKTIG OPTIMIST: Emil Iversen var fornøyd med mottagelsen.

Emil Iversen var mer enn tilfreds med mottagelsen på Gardermoen. Han beskriver det som en lettelse å komme til Norge.

– Vi har blitt behandlet som en blanding mellom kong Harald og Justin Bieber etter at vi landet her. Kjipt at det er på grunn av covid. Men det smakte bra den velkomsten her. Den kan jeg leve med videre, sier trønderen med et smil under munnbindet.

Han er samtidig klar på at den siste uken med enormt mye usikkerhet har tatt på.

– Det har vært en kjip uke, med veldig mye opp og ned. Det var et sjokk som slo ned på søndag (sprinttrener Arild Monsens positive test), hvor alle fikk beskjed om å gå til rommene sine. Da skjønte vi at det ikke var snakk om at vi skulle delta på noen quiz. Selv om vi andre kom oss unna, er det for mange som er rammet av dette, sier Iversen til VG.

Han føler seg så trygg som han kan bli på at han og de andre som nå befinner seg i Norge kommer seg på flyet til Kina.

– Det begynner å bli lenge siden vi har vært nærkontakter med noen. Jeg skal ikke si at vi føler oss trygg, men det er bedre nå enn for noen dager siden.

PÅ NORSK JORD: Sjur Røthe (foran), Håvard Solås Taugbøl og Eirik Myhr Nossum, Erik Valnes (midten bak) og Emil Iversen (bak t.v.) på vei fra flyet.

Skiskytterne har derimot uttrykt sin skepsis rundt å dele fly med langrennsleiren. Det mener Iversen er unødvendig.

– Det er ikke så vanskelig å skjønne at folk er skeptiske, men vi blir testet hele veien. De som skal med på flyet er kanskje de sikreste. Vi har ikke rørt noe som helst, og noe mer enn det får vi ikke gjort. Jeg tror ikke noen trenger å bekymre seg på det flyet, slår han fast.

– Føler du at dere har gjort nok for å unngå at dette skulle skje?

– Det er sikkert ting vi kunne gjort annerledes. Ingen skjønner hvor det kommer fra. Vi måtte til høyden og vi har gjort det vi kan. Vi har levd utrolig strengt helt siden covid kom for snart to år siden. Ingen av oss klandrer noen for noe. Vi har bare vært maks uheldig.

– Hva tenker du om at OL i det hele tatt blir arrangert – slik som ting er nå?

– Det blir bingo. Slik det er nå, blir det egentlig et OL midt i den verste perioden med corona. Det er nå det er mest smitte. Selv om det er helt ufarlig for 99 prosent, blir det helt skjebnesvangert for oss å få det. Det er utrolig dårlig timing. Vi har trent hele livet for dette.

Iversen mener reglene burde vært annerledes, slik ting er nå.

– Det er klart. Er man frisk og rask bør man få klarsignal om man har flere negative tester. Men vi vet at prøvene i Kina kanskje fanger opp litt mer. Det er flere nordmenn som har «røket» på nettopp det, som hadde det i julen. Da blir det egentlig litt for dumt. Man er frisk, men det som skjedde for en måned siden fanges opp. Heldigvis er det likt for alle.

SØMLØS REISE: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Trener Myhr Nossum legger ikke skjul på at oppholdet i Italia har tatt på.

– Store deler av campen var veldig bra, men siste del ble veldig unormal. Det er selvfølgelig kjipt. Vi skulle gjerne hatt det annerledes, men man rår dessverre ikke over alt i verden.

Han forteller at hjemreisen gikk etter planen, hvor de unngikk folk så langt det lot seg gjøre.

– Slik de siste dagene har vært, er jeg veldig glad for at det ble en slik hjemreise. Det var sømløst og kontaktløst fra vi dro fra hotellet til vi kom hit. Ingen av oss har vært nærkontakter med noe eller noen, sier treneren.

– Hvordan er treningsforholdene frem til avreise?

– Det er skispor like ved hotellet. Espen Bjervig er fra området, så han har bedt om at det er oppkjørte løyper til i morgen tidlig.