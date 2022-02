Trusler gjør at sikkerheten rundt Bolsjunov & Co. skjerpes i Lahti

Arrangøren av helgens verdenscup i Lahti skjerper sikkerheten rundt de russiske utøverne.

SIKKERHET: Det finske skiforbundet har mottatt en rekke truende meldinger vedrørende russisk deltagelse i helgens verdenscup.

25. feb. 2022 18:47 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det skjer etter at det har blitt rettet kraftig hets mot russiske utøvere.

Under helgens renn i Finland er blant andre Bolsjunov tilbake på start etter OL-suksessen i Beijing. Etter Russlands invasjon av Ukraina skal den finske arrangøren ha fått en rekke truende meldinger og e-poster mot russerne.

– De gjør det veldig tydelig hva de mener om at slike arrangementer blir holdt med deltagelse av russiske idrettsutøvere, samtidig som Russland angriper Ukraina. Tonen i noen av meldingene har blitt tolket som veldig harde og truende, og vi handler deretter, sier det finske skiforbundets kommersielle direktør Jari-Pekka Jouppi til den finske storavisen Ilta-Sanomat.

I tillegg til Jouppi, skal en rekke andre personer i det finske skiforbundet ha mottatt lignende meldinger.

Skiforbundets kommersielle direktør Juoppi opplyser at spørsmålet om sikkerheten rundt arrangementet ble diskutert fredag, både med politiet i Lahti og arrangøren. Det er ikke klart hvilke tiltak den finske arrangøren gjør.

– Det siste vi vil er at er at en utøver skal bli utsatt for en sikkerhetsrisiko her, forteller Jouppi.

Tidligere i uken bekreftet Det internasjonale skiforbundet (FIS) at alle planlaget verdenscuprenn i Russland enten avlyses eller flyttes.