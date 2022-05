Langrennssjefen om Linn Svahn: – Overrasket og skuffet

Hun var en svensk sprintsensasjon. Nå kan Linn Svahn fortsatt ikke trene normalt etter skulderskaden hun pådro seg for godt over ett år siden.

SKADEPLAGET SPRINTSENSASJON: Linn Svahn var forhåndsuttatt til OL i Beijing, men det ble ingen reise til Kina for 22-åringen fra Sverige.

17. mai 2022 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

22-åringen har valgt å takke nei til det svenske langrennslandslaget. Hun går for en privat satsing i sitt forsøk på å komme tilbake i verdenstoppen.

– Skaden Linn fikk i skulderen er mer komplisert enn man trodde i starten. Linn er ikke på landslaget, fordi hun ikke tror hun kan tilføre laget noe, siden hun fortsatt er under rehabilitering, sier den svenske langrennssjefen Lars Öberg til VG.

På et drøyt år, fra 14. desember 2019 til 31. januar 2021, tok Linn Svahn syv verdenscupseire på sprint og to distanseseire. 22-åringen var en sprintsensasjon. Hun gikk seg inn i svenske skihjerter og sjarmerte publikum med sin direkte og ærlige væremåte. Hun ble også lagt merke til for sitt fyrige temperament, som her da det ikke gikk veien under Ski Tour i Trondheim.

Så falt hun. Under et verdenscuprenn i Ulricehamn i februar i fjor skadet Svahn skulderen. Hun besvimte i fallet. Noen uker senere var hun likevel storfavoritt på VM-sprinten i Oberstdorf, men ble bare nummer 11. Skulderskaden plaget henne mer enn de hadde trodd.

– Linn er fortsatt i rehabilitering og vil ha et individuelt opplegg, sier Öberg.

– Er du overrasket over at det har tatt så lang tid med den skaden?

– Først og fremst er jeg overrasket og skuffet over at en så dyktig utøver, med så stort potensial for seg selv og Sverige, har vært ute med skade. Vi ønsket å se henne høyt oppe, svarer Öberg.

Linn Svahn ønsker å trene mer i eget nærområde.

– Jeg vil legge opp en plan som er optimal for at jeg skal hente meg inn etter skaden og utvikle og motivere meg mot mine fremtidige mesterskapsmål, sa Svahn i en pressemelding mandag.

SLO JOHAUG: Linn Svahn (i midten) klarte til og med å slå selveste Therese Johaug (t.h.) i et distanserenn i verdenscupen i januar 2021. Julija Stupak ble nummer to på 10-kilometeren.

Hun ble operert i fjor høst. Målet er at hun skal stå på startstreken i VM i Planica neste år.

– Med tanke på Linns alder er jeg ikke bekymret, hun vil være i verdenstoppen i sprint bare hun er rehabilitert. Det er jeg overbevist om. Hun er fortsatt i en alder hvor kurven skal peke oppover. Hun skal ha sine beste dager foran seg. Men vi ønsker henne jo tilbake så fort som mulig, og håper hun er klar for konkurranser i november/desember, sier Lars Öberg til VG.

Han forteller at hun trener nok timer og kondisjonen er på plass, men hun kan ikke være med på alle øvelser de gjør på landslaget.

Det står uansett greit til med svensk damelangrenn og sprint. Sverige tok gull og sølv (Jonna Sundling og Maja Dahlqvist) på sprinten i OL i Beijing og sølv på lagsprinten.