Hattestad i sorg etter dødsulykken: - Det var forferdelig

Slovenias langrennstrener Ola Vigen Hattestad har det tøft etter at utøveren Hana Mazi Jamnik døde i en rulleskiulykke.

I SJOKK: Ola Vigen Hattestad, som nå er landslagssjef for Sloveina.

Torsdag morgen var en lastebil og en på rulleski involvert i en ulykke i Botsheitunnelen i Strand kommune. Hana Mazi Jamnik, 19 år gammel landslagsutøver fra Slovenia, mistet livet.

En lastebilsjåfør er siktet etter ulykken. Mannens forsvarer, advokat Sigurd Rønningen, sier til Stavanger Aftenblad at han ikke erkjenner straffskyld.

I et intervju gjort med NRK forteller trener Ola Vigen Hattestad om tragedien.

– Det var forferdelig, sier han til NRK.

Hattestad sier at resten av laget sto og ventet på utøveren, men at hun aldri kom og de andre begynte å høre sirener. Jamnik skal ha ligget bak resten av gruppa. Da bestemte trenerteamet seg for å kjøre mot der utøverne kom fra, og ble møtt av et ambulansehelikopter.

Jamnik var ny på landslaget til Slovenia før den kommende VM-sesongen på hjemmebane i Planica. Hattestad omtaler 19-åringen som en omtenksom, positiv og blid jente.

– Hana var en solstråle på laget vårt, seier Hattestad.

Hun gikk junior-VM på Lygna sist vinter (nummer 24 på 5 km og nummer 34 på 10 km).Det slovenske landslaget har vært i Norge en stund. Først i forbindelse med rulleskirennene under årets Blinkfestivalen i Sandnes. Deretter skulle laget bli værende på samling. Etter dødsulykken avbrøt Slovenia samlingen.

MISTET LIVET: Hana Mazi Jamnik

– De siste dagene har vært tøffe. Jeg har det tungt, men det har begynt å synke inn, sier Hattestad, som forteller at resten av laget har reist hjem igjen til Slovenia.

Selv har han blitt igjen i Norge. Etter ulykken fikk hele troppen bred støtte av flere kriseteam.