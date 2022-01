Iversen bryter Tour de Ski: – Jeg har ingen energi

OBERSTDORF (VG) Emil Iversen (30) gikk videre fra sprintprologen første nyttårsdag, men velger å ikke gå kvartfinalen og hopper av touren.

PAKKER SAMMEN: Emil Iversen er ferdig i Tour de Ski.

1. jan. 2022 10:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har ingen energi, sier Iversen som allerede har reist tilbake til hotellet.

Iversen gikk gjennom pressesonen i Oberstdorf etter prologen, og sa noen få, vennlige ord til de norske journalistene, men han stoppet ikke opp for intervjuer.

Kort tid senere kom beskjeden om at Iversen bryter touren – mellom prologen og sprint-kvartfinalene.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har ikke besvart VGs henvendelser lørdag. Avgjørelsen skal være tatt i samråd med trenerteamet.

– Nå er det fullstendig krise. Vi er i lavlandet, og kroppen hans fungerer fortsatt ikke. Det var et bra løp for ham i går med tanke på løype og føre, men det funket ikke. Han så dau og sliten ut i prologen i dag, sier TV 2-ekspert Petter Northug, på plass i Tyskland.

Iversen har vist svak form den siste tiden og har ikke funnet ut hva som er årsaken. Han sa til VG på nyttårsaften at han heller ikke har knekt ut en god plan på hvordan han skal redde OL-formen.

– Jeg er litt i ørska på hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke peiling rett og slett, sa Iversen til VG tidligere i uken.

Fakta Tour de Ski-programmet Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3) Vis mer

Iversen er en av seks som har fått OL-plass allerede. Han ble verdensmester på femmila i Oberstdorf sist vinter, men formkurven er negativ:

Iversen gikk ikke videre fra prologen på sprinten i Lenzerheide på 1400 meters høyde, mens han fulgte opp med å bli nummer 59 (!) på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk dagen etter.

Da ville Iversen helst reise hjem allerede, men valgte å reise videre til Oberstdorf i håp om at kroppen skulle fungere bedre i lavlandet.

På 15 kilometer fellesstart i skøyting ble Iversen nummer 17 på nyttårsaften. Nå haster det å komme i form før OL, som starter 4. februar i høyden i kinesiske Beijing.

– Det er ingen vits å drive å gå skirenn når man er så langt unna normal form. Så da er plan A for lengst kastet og man må finne en nødløsning fremtid OL. Jeg synes det er fornuftig at han hopper av, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Hva slags nødløsning ser du for deg?

– Jeg vil tro at punkt én er å komme seg hjem til trygge omgivelser og gjøre noen standardøkter for å se om kroppen fungerer som normalt. Kommer han seg gjennom det, må han komme seg til høyden, som er steg to, svarer Bjørn.

PS! Simen Hegstad Krüger brøt touren etter to av seks etapper.

PS2! Johannes Høsflot Klæbo vant lørdagens prolog. Erik Valnes, Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen, Even Northug og Emil Iversen gikk også videre. Sjur Røthe og Didrik Tønseth røk ut.