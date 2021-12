Klæbo lekte seg til Oberstdorf-revansj: – Han er så komplett

OBERSTDORF (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) rykket enkelt fra konkurrentene og tok sin 44. verdenscupseier på fellesstarten.

31. des. 2021 13:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg føler jeg gjør ting riktig og kroppen spiller på lag. Det er et god tegn, sier Klæbo.

Bursdagsbarnet Aleksandr Bolsjunov (25 år på nyttårsaften) sprengte feltet mot slutten av den tredje av fire runder under fellesstarten i Oberstdorf, men Johannes Høsflot Klæbo fulgte enkelt i rygg.

Sammen med Andrew Musgrave og Sjur Røthe gjorde de opp om seieren, og der fikk Klæbo revansj etter den dramatiske femmilen i mars.

I motsetning til VM-femmilen, hvor Klæbo prøvde å komme seg forbi ut på oppløpet, skaffet Klæbo seg den nødvendige luken på utforkjøringen inn mot stadion og hadde full kontroll ute på oppløpet.

– Det gikk rolig på de første to rundene, men så satt Bolsjunov opp farten på den tredje runden. Jeg skjønte fort at da måtte man være med derfra og til mål, sier Klæbo til VG.

Didrik Tønseth gikk inn til en 19. plass, men fikk med seg Klæbos imponerende avslutning i sidesynet.

– Han er så komplett. Det er imponerende, sier Tønseth.

– Har du sett en bedre skiløper?

– Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Han er så komplett, og har vært det en stund. Han har full kontroll, svarer Tønseth.

– Hva gjør ham så komplett?

– Han er i bra form og har noen egenskaper som gjør at han behersker alle distanser. Teknikken er så å si prikkfri.

Emil Iversen kom i mål som 17. mann. Han roser også Klæbo.

– Han leker seg og koser seg bare på tur i kalasform, sier Iversen.

– Har du sett en mer komplett løper?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Bedre enn Petter Northug?

– Han er vel i samme gaten som når Petter var på sitt beste, svarer Iversen.

Klæbo selv sier at han følt seg råere tidligere.

– Hehe, hva skal man si? Jeg synes det er artig å gå både sprint og distanse nå. Det er godt å ta med seg, sier Klæbo konfrontert med hyllesten fra trønderne.

forrige





fullskjerm neste OVERLEGEN: Johannes Høsflot Klæbo hadde full kontroll i avslutningen. 1 av 2 Foto: Terje Pedersen / NTB

Med seieren er Klæbo nå 45 sekunder foran Pål Golberg i Tour de Ski etter tre etapper, med Bolsjunov ytterligere to sekunder bak.

Seieren var Klæbos 44. verdenscupseier, noe som gjør at han kun er to seirer bak Bjørn Dæhlie som den mestvinnende langrennsherren.

Fakta Sammenlagtstillingen i Tour de Ski etter 3 av 6 renn Johannes Høsflot Klæbo Pål Golberg + 45 sekunder Aleksandr Bolsjunov + 47 sekunder Iivo Niskanen + 1 minutt og 20 sekunder Ivan Jakimusjkin + 1 minutt og 41 sekunder Erik Valnes + 1 minutt og 54 sekunder Francesco De Fabiani + 1 minutt og 55 sekunder Denis Spitsov + 2 minutter og 10 sekunder Martin Løwstrøm Nyenget + 2 minutter og 30 sekunder Didrik Tønseth + 2 minutter og 38 sekunder Sjur Røthe + 2 minutter og 41 sekunder ...

21. Harald Østberg Amundsen + 3 minutter og 6 sekunder

42. Emil Iversen + 4 minutter og 24 sekunder

51. Even Northug + 5 minutter og 2 sekunder Vis mer

Røthe fulgte like etter på tredjeplass og viste seg virkelig frem i kampen om en plass i den norske OL-troppen.

– Det smakte veldig godt. Jeg var veldig spent før dagens renn. Jeg har vært litt usikker og spent den siste tiden, så det var veldig godt å få til et så godt renn, sier Røthe til VG.

– Jeg snakket med de andre før start, og sa at det ikke er ofte jeg blir så nervøs. Det er først og fremst stafetter, men i dag var jeg nervøs. Det viser hvor mye det betød. Pål (Golberg) hadde kniven på strupen i Lenzerheide, og presterte to enormt gode skirenn under press. Det var inspirerende å se, og da visste jeg at dette var min i dag i Touren hvor jeg måtte prestere, sier Røthe.

Fakta Flest verdenscupseirer i langrenn (herrer) 1. Bjørn Dæhlie – 46 seirer (inkludert fire OL-gull og fem VM-gull)

2. Johannes Høsflot Klæbø – 44 seirer

3. Petter Northug – 38 seirer

4. Vladimir Smirnov – 30 seirer (inkludert ett OL-gull og fire VM-gull)

4. Gunde Svan – 30 seirer (inkludert to OL-gull og fem VM-gull)

6. Martin Johnsrud Sundby – 29 seirer

7. Aleksandr Bolsjunov – 27 seirer

8. Dario Cologna – 26 seirer

9. Lukas Bauer – 18 seirer

10. Emil Jönsson – 16 seirer

10. Federico Pellegrino – 16 seirer NB: OL-gull ble regnet som verdenscupseirer frem til og med OL i 1994 og VM-gull ble regnet som verdenscupseirer frem til og med VM i 1999. Vis mer

Emil Iversen ville bryte touren på onsdag etter et svakt løp i Lenzerheide. Han er ikke noe nærmere et svar på hvordan han skal redde OL-formen.

– Jeg vet fortsatt ikke. Det er kjedelig og jeg er skuffet, sier Iversen til VG om eget renn.

30-åringen sier han nå vil ta dag for dag fremover med tanke på om han vil fullføre Tour de Ski.