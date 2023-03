Mamma Karlsson reagerer på uttalelse: – Følte hun ble kastet under bussen

PLANICA (VG) Krisemøte, uenigheter og TV-uttalelser i den svenske leiren får Frida Karlssons mamma til å uttale seg.

UTSLITT: Frida Karlsson like etter at hun var ferdig med sin etappe på torsdagens VM-stafett.











Karlsson ble sensasjonelt fragått av Ingvild Flugstad Østberg på den tredje etappen. Etterpå klaget den svenske ynglingen på dårlige ski, mens smøresjef Peter Myhlback mente Karlsson så sliten ut.

Mamma Mia Karlsson snakket med Frida etter løpet, og synes ikke noe om det smøresjefen sa om datteren:

– Hun følte at hun ble kastet under bussen, sier hun til Expressen torsdag kveld.

– Av (Petter) Myhlbacks uttalelse?

– Ja, hun ble opprørt over den, sier Mia Karlsson.

MOR OG DATTER: Mia Karlsson (t.v.) og Frida Karlsson under det svenske mesterskapet i Bruksvallarna i november 2020.

Luken Frida Karlsson ga fra seg klarte de svenske favorittene aldri å hente, og da gikk gullet til Norge foran Tyskland.

Sverige måtte spurte for å berge medaljen. Noen timer etter målgang hadde den svenske leiren krisemøte i garasjen på VM-arenaen i Planica, som kom etter uenighetene om kvaliteten på skiene.

– Jeg synes det ser ut som Frida (Karlsson) er ganske sliten i beina og ikke trykker på ordentlig, sa den svenske smøresjefen Petter Myhlback til Viaplay.

– Min spontane reaksjon er at vi absolutt ikke hadde dårlige ski i dag. Materialet er en viktig faktor, men det finnes andre faktorer, fortsatte Myhlback.

Det er disse uttalelsene Mia Karlsson reagerer på. Hun har selv smurt og valgt mange ski for datteren over årenes løp, så hun skjønner at de svenske smørerne har gjort alt de kan for å få på plass de best mulige skiene.

Også Frida Karlsson reagerte på det Myhlback sa.

– Jeg vet ikke om han en gang har gått på mine ski i dag. Jeg ble litt skuffet når dere (pressen) sa at han hadde sagt det. Så vi skal ta oss en prat sammen, sa Karlsson før krisemøte.

– Det handler om tillit. Det er et lagarbeid. Det er ikke som å gå i krigen sammen, men de må stole på hverandre. De må ordne opp i dette. Hvis jentene går ut på tremila og er usikre på skiene, så kommer det aldri til å gå. Jeg håper de løser det innen den tid, sier Mia Karlsson.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Mia Karlsson torsdag kveld. Den svenske landslagssjefen Anders Byström har ikke besvart VGs henvendelser.

– Det er katastrofalt og det verste som kan skje for troppen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til VG om Sveriges marerittdag i Planica.

Det startet med en skuffende stafettbronse. Så valgte Frida Karlsson å klage på skiene. Deretter svarte smøresjefen lagets store stjerne krasst. Etter et oppvaskmøte i kjelleren under langrennsstadion trodde kanskje de fleste at stridsøksen var lagt død.

Men etter at Expressen slo stort opp at mamma Karlsson mener datteren følte seg kastet under bussen, må Aukland bare riste på hodet.

– Det gjenstår en stafett for herrene og to viktige individuelle distanser og da er interne konflikter som sagt det verste som kan skje. Når smøreteam og løpere går ut mot hverandre, foreldre involverer seg, da er det vanskelig å fungere som lag, sier han.

Ebba Andersson og Maja Dahlqvist, som begge gikk på det svenske bronselaget, var like etter løpet sikre på at Karlssons ski var dårlige.

Lagvenninne Emma Ribom ristet på hodet da hun får spørsmål om skiene.

– Med de forutsetningene som vi hadde, synes jeg vi gjorde det vi kunne, sa Ribom til VG.

Den svenske smøresjefen ba de svenske damene akseptere og ta nederlaget.

– Marginene i toppidrett er liten, noen ganger må man innse at noen andre er bedre, sa Myhlback til VG.

– Er du redd for å få kjeft av Frida?

– Virkelig ikke, sa Myhlback før det ble kjent at de skulle ha krisemøte.