Gull-Krüger: – Jeg vil ikke være en superstjerne

PLANICA (VG) Denne mannen gjør knapt noe annet enn å havne på pallen i mesterskap. Nå kan Simen Hegstad Krüger (29) bli VM-konge.

SEILER INN TIL GULL: Simen Hegstad Krüger tok sitt andre VM-gull i Planica da han vant 15-kilometeren onsdag. Bildet viser Krüger i feriemodus i Portugal sist sommer.









03.03.2023 01:49

Simen Hegstad Krüger har gått ti løp i mesterskap. Fasit: Ni medaljer. Fire av dem gull.

Han har to gull på to forsøk i dette VM-et.

På fredagens stafett kan det bli ett til: Hans Christer Holund starter for det norske laget, Pål Golberg går den andre etappen, Krüger tredje, før Johanns Høsflot Klæbo avslutter for de norske storfavorittene.

I «moderne tid» har bare Bjørn Dæhlie (11), Petter Northug (7) og Thomas Alsgaard (5) flere individuelle mesterskapsgull på distanserenn enn Hegstad Krügers tre.

Han burde vært en superstjerne i ski-gale Norge.

– Det er blitt litt sånn at i tillegg til å være god på ski, skal du være standup-komiker etterpå. Det er helt fint for noen, men så har jeg mine verdier jeg ønsker å fronte i media. Om det gjør at andre tar mer oppmerksomhet enn meg, så lever jeg godt med det, sier Krüger til VG.

– Jeg vil ikke være en superstjerne, sa Krüger til VG etter det første VM-gullet, på 30 kilometer fellesstart med skibytte fredag.

Begrunnelsen er:

– Jeg er den jeg er. Det er utrolig viktig for meg ikke å være noe annet for å få ekstra oppmerksomhet.

GULLGUTT: Simen Hegstad Krüger (i midten), Harald Østberg Amundsen (t.v.) og Hans Christer Holund ble hyllet da de fikk sine medaljer i Kranjska Gora onsdag kveld.

Krüger stod og trippet etter gulløpet på 15 kilometer friteknikk i Planica. Han frøs åpenbart litt. Underkjeven skalv litt. Intervjuene tok tid. Men han smilte.

Han vant. Igjen.

Nå kan han bli VM-konge med sitt tredje VM-gull på stafetten fredag. Det er bare Krüger som har to individuelle VM-gull så langt i mesterskapet.

– Jeg følte meg som en stjerne da jeg hørte jubelen på oppløpet, sier Krüger og ler.

Klæbo har ett individuelt gull og et på lagsprinten så langt i Slovenia. Onsdag ble han nummer fire.

Krüger fyller 30 år om to uker (13. mars). Han er Oslo-gutt og går for hovedstadsklubben Lyn.

– Jeg får gå i fred på Karl Johan, sier Krüger.

Onsdagens sølvvinner Harald Østberg Amundsen beskriver Krüger som en rolig og lugn fyr, som nyter å gå fort på ski mer enn oppmerksomhet.

– Om han tar på seg alle medaljene sine når han går ned Karl Johan, da tenker jeg han får oppmerksomhet, sier Amundsen til VG og smiler.

Krüger ler av forslaget.

– Da må noen riste i meg, for da har dette gått til hodet på meg. Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre.

DET FØRSTE: Simen Hegstad Krüger tok OL-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Sør-Korea i 2018, Martin Johnsrud Sundby (foran) tok sølv, mens Hans Christer Holund tok bronse.

Det er mulig å hevde at Petter Northug er tidenes superstjerne med ski under føttene i Norge, uten at noen har spesielt stor grunn til å føle seg fornærmet. Krüger mener medieshow er en ting som kom fra Northug.

– Så er det noen som har tatt etter ham. Det er gøy det, altså, men jeg kan ikke være noen andre enn meg selv, sier Krüger.

Johannes Høsflot Klæbo har overtatt som langrennssportens superstjerne. Svenske Frida Karlsson er superstjerne i Sverige og en yndling også i Norge.

Tittelforsvarer Hans Christer Holund fulgte opp med bronse på 15-kilometeren. Han hyller landslagskollegaen og klubbkameraten i Lyn.

– Han er en av de beste skiløperne Norge har hatt noen gang. Han er en mann av få ord, men det bor noe i ham som ikke mange andre har. Han er råtøff i hodet, sier Holund til VG.

William Poromaa kan fort bli Sveriges neste store navn. Han har en klar teori om hvorfor Krüger ikke er en superstjerne.

– Han sier for lite skit. Han er en ydmyk og utrolig bra type, og han går fort på ski. Han trives vel best med bare å være rask i skisporet, han gjør det på den måten, sier Poromaa til VG.