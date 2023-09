Kjærestetrøbbel for Maja Dahlqvist: – Forstår ingenting

Den svenske langrennsstjernen Maja Dahlqvist får ikke med seg kjæresten hjem fra USA.

TRENTE MED KLÆBO: Maja Dahlqvist med Johannes Høsflot Klæbo på trening i forrige uke. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 09:10 Oppdatert: 21.09.2023 10:01

– Vi forstår ingen ting, sier Dahlqvist (29) til Expressen. Den amerikanske langrennsløperen Kevin Bolger (30) har vært hennes kjæreste siden 2021. Nå slipper han ikke inn i Sverige.

Langrennsparet befinner seg i Utah. Der har de blant annet trent med Johannes Høsflot Klæbo. Dahlqvist og Bolger har planlagt å ankomme Sverige i god tid før sesongåpningen i november.

Nå nektes amerikaneren visum.

– Og får han ikke visum så kommer han ikke til å delta i den nasjonale åpningen i Gällivare og verdenscuppremieren i Ruka, sier Dahlqvist.

VISUM-TRØBBEL: Maja Dahlqvist og Kevin Bolger i 2021. Vis mer

Kevin Bolger har i sommer vært i sommer med kjæresten. Dermed har han brukt opp de 90 dagene som et turistvisum gir. Men det bekymret ikke paret. Tidligere har Bolger fått et nytt visum for rennsesongen.

– Det må være vanskelig for dere, spør Expressen.

– Ja, det er det, bekrefter Dahlqvist med to VM-gull og til sammen seks medaljer i internasjonale mesterskap.

Paret har vurdert å gifte seg for å løse floken.

– Det er faktisk et alternativ, sier Maja Dahlqvist.