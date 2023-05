Vraket Dæhlie: Gunnulfsen og co. starter nytt langrennslag

Mikael Gunnulfsen, Mattis Stenshagen, Jonas Vika og Eirik Mysen tapper Team Dæhlie for store ressurser når de starter sitt eget langrennslag.

SATSER I NYTT LAG: Mikael Gunnulfsen, her under lagpresentasjonen av Team Swix onsdag.





24.05.2023 13:08 Oppdatert 24.05.2023 13:57

Tre av disse utøverne, samt smøreren og treneren kommer alle fra det hardtsatsende Dæhlie-laget.

– Det er stort sett mennesker jeg har hatt nær relasjon til i mange år. Det er gode venner av meg, som heldigvis er så dyktige på sitt fagfelt, sier Mikael Gunnulfsen til VG på spørsmål om noen kanskje vil hevde de har tappet Team Aker Dæhlie for store ressurser inn i en ny sesong.

Han ville ikke fortsette i Dæhlie etter at treneren hans ikke fikk fortsette, noe VG omtalte for noen uker tilbake.

Siden den gangen har han på mange måter tatt på seg et slags lederansvar for oppbyggingen av nye Team Swix. Gunnulfsen fortsetter:

– Så fikk vi med en ledende aktør innen skisporten til en sånn satsing. Det var for bra til å ikke bli med på. Det er grunnen til at vi står her i dag.

Løperne på det nye laget har gode meritter. Det er verdenscupseier og U23-tittel.

– Vi er sikre på at kvaliteten er på et nivå som kan utfordre både landslag og de andre store lagene i sirkuset, sier Gunnulfsen.

NYTT LAG: Mikael Gunnulfsen (fra venstre), Eirik Mysen, Mattis Stenshagen og Jonas Vika, her under lagpresentasjonen av Team Swix onsdag.

Det er bare Jonas Vika som ikke kommer fra Team Dæhlie. Vika går fra skiforbundets regionslag Team Elon Innlandet til det nye laget. Han tok VM-gull for U23 på 20 kilometer fellesstart sist sesong og regnes som et stortalent.

Han sier til VG at han hadde en rekke tilbud.

– Jeg hadde tilbud fra Team Aker Dæhlie, Norconsult, Team Elon Innlandet, så fikk jeg ikke tilbud fra rekruttlandslaget, sier Vika og fortsetter:

– Det opplegget vi får til her nå. Det kommer til å bli veldig bra. Vi har et felles mål om at vi skal gjøre det vi kan for å stå på startstreken i VM i Trondheim.

Tidligere i år ble det klart at Johannes Høsflot Klæbo takket nei til en plass åp landslaget:

Laget har fått med seg Torstein Dagestad som trener og Even Kristoffersen som smører. Begge var med i Team Dæhlie sist sesong.

Team Swix skal først og fremst satse mot allround-langrenn, men løperne kan bli å se på langløpsklassikere som Marcialonga, Vasaloppet og Birken.

Astrid Øyre Slind, som ble VM-heltinne i Planica tidligere i år, tilhører Team Dæhlie.