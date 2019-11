Johaug knuste konkurrentene: – Skjønner at enkelte kanskje synes det er litt kjedelig

BEITOSTØLEN/OSLO: Det kanskje største spørsmålet før helgens nasjonale sesongåpning, var om noen kunne ta opp kampen mot Therese Johaug. Etter lørdagens 10 kilometer klassisk, ser svaret ut til å være: sannsynligvis ikke.

31-åringen, som ble nummer én eller to på alle distanserenn i verdenscupen og VM forrige sesong, knuste konkurrentene. Heidi Weng var nærmest, ett minutt og 3,8 sekunder bak. Helene Marie Fossesholm på tredje ble slått med ett minutt og 13 sekunder.

Kvinnenes landslagssjef Ole Morten Iversen oppsummerer Johaugs løp som «helt greit», selv om det ble en suveren seier.

– Det var veldig godt å få den, i alle fall inn mot neste helg. Og jeg håper på at det var et renn i internasjonal klasse, sier Johaug selv.

Neste helg er den verdenscupåpning i finske Ruka.

Richard Sagen, Adresseavisen

Fakta: 10 km klassisk kvinner på Beitostølen 1) Therese Johaug 26.08,8, 2) Heidi Weng 1.03,8 min. bak, 3) Helene Marie Fossesholm 1.13,0, 4) Jessica Diggins, USA 1.35,7, 5) Sadie Maubet Bjornsen, USA 1.37,3, 6) Marte Skaanes 1.52,3, 7) Masako Ishida, Japan 1.57,6, 8) Anne Kjersti Kalvå 2.00,7, 9) Rosie Brenna, USA 2.04,9, 10) Hedda Østberg Amundsen 2.10,0.

Forstår om noen synes det blir kjedelig

Med en luke på over ett minutt var det lite som var overraskende med Johaugs seier. At hun er så overlegen, har fått blant andre den russiske skipresidenten Jelena Valbä til å mente at hun bidrar til å gjøre langrenn kjedelig.

– Jeg kan ikke gå noe saktere på ski. Jeg gjør jobben min, så må de andre gjøre sitt beste, sier Johaug.

Hun forstår samtidig om TV-seere og andre som følger med fra utenfor sporet, kan tenke at det blir for lite spennende.

– Jeg skjønner at enkelte kanskje synes det er litt kjedelig, men som utøver ville jeg fokusert på hva jeg skulle gjort for å minke forspranget.

Richard Sagen / Adresseavisen

18-åring imponerte Johaug

Mens Hedi Weng tok annenplassen, ble 18 år gamle Fossesholm fra Eiker Skiklubb nummer tre. I fjor var hun to minutter og 16 sekunder bak Johaug på samme distanse i den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Før rennet lørdag uttalte hun at målet var å vise at hun er bedre enn i fjor. Det greide hun til gagns.

– Det er jeg godt fornøyd med, da har jeg nådd målet mitt, sier hun.

Selv om Fossesholm slo mange av de norske landslagsløperne, skal hun ikke gå verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg. Sammen med landslagsledelsen har hun lagt en langtidsplan, som blant annet tar høyde for skolegang. Den åpner først for verdenscupsjanser på Lillehammer 7.–8. desember.

– Får jeg gå på Lillehammer, er jeg veldig fornøyd, sier hun.

Johaug lot seg imponere av sin 13 år yngre konkurrent.

– Det forundrer meg ikke om hun går verdenscuprenn og viser internasjonal klasse, sier Johaug.