Helene Marie Fossesholm vant Toppidrettsveka

Helene Marie Fossesholm herjet i Toppidrettsveka. Nå bruker konkurrenten store ord om henne.

Ole Martin Wold, NTB SCANPIX

7 minutter siden

Helene Marie Fossesholm lå 42 sekunder bak Tiril Udnes Weng før intervallstarten i Granåsen lørdag, men vant likevel Toppidrettsveka med over minuttet.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg kjenner meg bra, har trent veldig bra siden i vår og er klar for en ny skisesong, sier Fossesholm.

19-åringen ble hyllet av NRKs kommentator Jann Post.

– For et løp hun gjør i dag, Helene Marie Fossesholm. Det er en virkelig klasseprestasjon. Et topp internasjonalt løp, fra start til mål, sier Post.

Tittelforsvarer Udnes Weng startet dagen med et stort forsprang til Helene Marie Fossesholm, men tidlig viste 19-åringen at hun hadde bedre dagsform enn lederen og alle de andre som stilte til start i Granåsen.

Petter Northug er Kristine Stavås Skistads store forbilde. Dette sier hun nå.

Forrykende start

Fossesholm startet i et forrykende tempo og tok fort igjen avstanden på ni sekunder opp til Mathilde Myhrvold som lå på 2.-plass før lørdagens avslutningsetappe. Ved passeringen ved 1,5 kilometer hadde Fossesholm også tatt innpå elleve sekunder på ledende Udnes Weng.

Ved passeringen på fem kilometer hadde Fossesholm allerede tatt over ledelsen. Forspranget på 42 sekunder var mer enn spist opp av stortalentet, som ledet sammendraget 5,1 sekunder foran Udnes Weng halvveis i løpet.

Ole Martin Wold

I mål var ledelsen økt til 1.12.4 og Fossesholm kunne juble over en suveren seier.

Dermed viste 19-åringen nok en gang at hun er ett av verdens største skitalenter.

Det ble en langt tøffere dag for Udnes Weng, men hun klarte likevel å sikre inn 2.-plassen, drøyt ti sekunder foran Myhrvold.

Udnes Weng var full av beundring av stortalentet Fossesholm etter målgang.

– Fremtida er lys, det er sikkert. Det er helt rått. Therese (Johaug) er unik, men hun der er nesten like unik, sier Udnes Weng om Fossesholm.

(©NTB)