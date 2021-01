Trekker seg fra NM-start. - Må være ærlig

Jan Thomas Jenssen har innsett at han ikke har noe å gjøre i NM-tremila.

Jan Thomas Jenssen trekker seg fra tremila i NM søndag. Foto: Richard Sagen

Nå nettopp

GRANÅSEN: Da startlistene for søndagens tre mil i NM ble offentliggjort, manglet navnet til rekruttlandslagsløper Jan Thomas Jenssen.

– Jeg har rådført meg med Torstein Drivenes (rekrutt-trener) og Kristian Skrødal (regiontrener). Kroppen har ikke tålt alt jeg har holdt på med. Da er det viktig at man melder seg av, sier Jenssen, vel vitende om at det er et begrenset antall løpere som får stille til NM-start på grunn av de omfattende tiltakene i forbindelse med koronapandemien.