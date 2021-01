Langrennskometen fra nord var best i verden. Så valgte Norge å holde løperne hjemme.

Erik Valnes (24) tar noen spesielle valg i en spesiell sesong. Som at han ikke vil ha VM-plass - ennå.

TRENING - IKKE KONKURRANSE: Erik Valnes er her på samling med Finn-Hågen Krogh og resten av landslaget på Skeikampen i desember. Geir Olsen

41 minutter siden

Det er gått drøyt fem uker siden Valnes slo Johannes Høsflot Klæbo i Ruka. Trønderens første nederlag i sprint på 728 dager. Men etter den helgen i Finland, valgte landslaget å trekke seg fra verdenscupen ut 2020. Det inkluderer også Tour de Ski, som pågår i disse dager.

– Det var fryktelig stas å vinne i Ruka. Og motiverende. Men når man har VM som det store i en sesong, så har jeg følt at jeg ikke skal hvile så mye på laurbærene. Jeg ble litt deppet med en gang i desember, da det ikke ble flere skirenn. Men så gjaldt det bare å trene en god del. Det er en veldig stor motivasjonsfaktor at det faktisk er mulig å holde et sånt nivå på en bra dag, sier Valnes.