Valnes om høydehus i Tromsø: – Bare å smelle det opp

Erik Valnes (25) ønsker høydehus velkommen, men tror ikke han selv blir en flittig bruker av det.

PÅ SOGNEFJELL: Erik Valnes under landslaget samling på Sognefjell i starten av juni. Foto: Torstein Bøe

7. juni 2021 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Den Tromsø-bosatte sprintspesialisten sier følgende om et eventuelt høydehus til hjembyen. Nylig fjernet styret i Norges idrettsforbund forbudet mot bruken av dette, noe som har vært tilfellet helt siden 2003.

– Det er bare å smelle opp et, men jeg tror ikke jeg kommer til å benytte meg så fryktelig av det. For det første har det fungert fint for meg uten frem til nå. Hvis jeg skulle tatt det i bruk, måtte jeg tilegnet meg kunnskap om det, og sørget for at det faktisk fungerer, dersom jeg skulle tatt det i bruk. Så pr. nå er jeg ikke helt der, sier Erik Valnes til NTB.