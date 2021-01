Fire grunner til at norske langrennsløpere er nervøse nå

Norsk langrenn skal ut i verden igjen. Det er flere grunner til at det blir spennende.

Aleksandr Bolsjunov er en av grunnene til at norske langrennsløpere er nervøse før de skal ut å gå internasjonale renn nok en gang etter å ha vært borte fra verdenscupen siden 29. november. Her leder han an i Ruka foran Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: CHRISTIAN WALGRAM / BILDBYRÅN

20. jan. 2021 15:24 Sist oppdatert 28 minutter siden

Sitrende av spenning vil 12 norske langrennsløpere sette seg på skiforbundets charterfly til finske Lahti torsdag. Kalenderen viser 21. januar. Ikke siden norsk langrenn forlot verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november, har de fått måle krefter med resten av verden. Det øker spenningsnivået.

I Lahti skal de gå 15 og 30 kilometer skiathlon og stafetter. Helgen etter, i Falun, er det VM-øvelsene klassisk sprint og 10/15 kilometer fri som står på programmet. Disse to langrennshelgene vil gi flere svar.

Her er fire spørsmål som den norske langrennseliten stiller seg nå:

1. Hvor sterke er russerne egentlig?

Da Aleksandr Bolsjunov utklasset resten av verden i Tour de Ski, sa en hjemmeværende Johannes Høsflot Klæbo at han lot seg imponere av det russeren presterte.

I NM vant Klæbo sprinten, gikk et par middels renn og dro for å trene mer. Herrelangrenn de siste par sesongene mer lignet en landskamp mellom Norge og Russland. Norges-bosatte Andrew Musgrave fra Storbritannia deltok både i Tour de Ski og NM i Granåsen. Vi spurte om han trodde at de norske løperne var i stand til å følge russerne videre i sesongen.

– Jeg var jo nærmere den norske teten her i NM enn jeg har vært russerne i verdenscupen i det siste. Men det er vanskelig å sammenligne. Jeg tror de norske vil klare seg bra, sa briten etter å ha gått mot de beste norske i NM.

Klæbo står over Lahti, men skal gå i Falun neste helg.

Fakta Verdenscupen Her er de to neste helgene i verdenscupen. Norge stiller med tilnærmet toppet lag til disse to helgene. Deretter blir det treningssamling frem mot VM for dem som blir tatt ut. Lahti 23. januar: 15 og 30 km med skibytte (skiathlon) Lahti 24. januar: Stafetter Falun 29. januar: 10 og 15 km fristil Falun 30. januar: 10 og 15 km fellesstart, klassisk Falun 31. januar: Sprint klassisk Vis mer

forrige





fullskjerm neste Therese Johaug gikk to distanser under NM i Granåsen sist helg. Hun var suveren både på 30 kilometeren og 10 kilometer klassisk fellesstart. 1 av 2 Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

2. Har Andersson, Karlsson, Diggins eller Stupak nærmet seg Johaug?

Tour de Ski kom til å handle om svensker, amerikanere og litt russere. Therese Johaug fikk ikke mål krefter med noen av dem. I NM sist helg var hun suveren i begge øvelsene hun stilte opp. I Lahti kommer det første svaret. Da møter den norske suverene eneren Ebba Andersson, Frida Karlsson, Julija Stupak og Jessica Diggins for første gang siden 29. november.

– Jeg har fått trent godt, og jeg er i god form, sa hun etter å ha vunnet 15-kilometeren i NM i Granåsen.

Selv om Johaug aldri sier det, så er hun selvsikker og har tro på at dette kan holde til et gull i VM og seiere i verdenscupen. Det er mer et spørsmål om det er flere enn Johaug av de norske som kan krype opp på pallen. Noen svar kommer de to neste helgene.

3. Dominerer svenskene like mye i sprint?

Sverige har vært best i kvinnenes sprintkonkurranser. Men i NM i Trondheim sist helg var den regjerende mester Maiken Caspersen Falla tilbake etter å ha slitt i lande perioder før jul. Hun vant, men er det mulig å slå svenskene.

– Det er gledelig å se at Maiken nå er tilbake. Vi har vært mer bekymret enn vi har sagt tidligere, sier Ola Vigen Hattestad, trener for det norske kvinnelaget.

Nå mener han at den norske regjerende mesteren kan være i stand til å hamle opp med det blågule toget av sprintere.

Det skal gås VM-øvelsen klassisk sprint i Falun neste helg.

Fakta Norske løpere til Lahti Kvinner: Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. Menn: Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe. Vis mer

4. Hvem får en plass på det norske VM-laget?

For noen løpere blir de neste to helgene i verdenscupen gjennomkjøring og testing før VM som skal gå i Oberstdorf i slutten av februar. De er så godt som uttatte.

For andre blir det veldig viktig å prestere for å sikre seg en VM-plass. Løpere som Harald Østberg Amundsen, Anne Kjersti Kalvå, Martin Løwstrøm Nyenget og Lotta Udnes Weng har ekstra grunn til å være nervøse før start i de neste ukene.