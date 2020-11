Klæbo dropper verdenscupen ut 2020 – Iversen gjør det samme

Johannes Høsflot Klæbo (24) har bestemt seg for å droppe verdenscupen resten av 2020. Det samme gjør Emil Iversen (29) – som også dropper Tour de Ski.

DROPPER VERDENSCUPEN: Emil Iversen (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet etter at sistnevnte seiret i 2019-utgaven av jaktstarten i Ruka. Foto: Terje Pedersen

– Jeg stiller meg bak det Johannes sier og kan bekrefte at jeg ikke skal gå noen renn før jul, jeg heller. Jeg står også over Tour de Ski, sier Emil Iversen til NRK.

– Det tapper energi. Nå ha vi en gyllen mulighet til å prøve en annen vei til mesterskapet. Jeg og Johannes har bare trent det siste halve året og vi var i bra form i Ruka, så det fungerer bra for oss. Kanskje er det en mulighet til å være enda mer rustet til å ta VM-medaljer. Dermed er det ikke verdt å ta sjansen slik situasjonen er nå, sier Iversen.

Han tar det dermed et steg lengre enn Johannes Høsflot Klæbo, som tidligere mandag sa han ville droppe verdenscup før nyttår, men vurdere å stille i Tour de Ski.

– Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier Klæbo i en pressemelding.

Klæbo sier han har vurdert alle de kommende rennene; det nasjonale rennet på Lillehammer til helgen, deretter verdenscupene i Davos og Dresden – og også Tour de Ski, som i utgangspunktet er satt opp i perioden 1. til 10. januar 2021.

Ulvang: – Ikke bra

Klæbo kom hjem til Trondheim søndag kveld etter helgens verdenscupåpning i Ruka. På søndagens jaktstart kjempet han og Iversen om seieren.

Da var det Klæbo som gikk seirende ut av duellen, mens Iversen ble nummer tre:

Vegard Ulvang, som er øverste sjef for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), liker ikke at de norske stjerneløperne Klæbo og Iversen hopper av verdenscupen nå.

– Det er selvfølgelig ikke bra at vi må klare oss uten Klæbo og Iversen på start. Men at de velger slik er forståelig. Vi kan ikke sette oss til doms over en slik avgjørelse i disse tider, sier Ulvang til VG.

Han er inneforstått med at det kan komme vanskelige avgjørelser i løpet av vinteren så lenge pandemien herjer. Men håper at helgens vellykkede verdenscupåpning i finske Ruka - som han selv fulgte fra TV-stolen i Norge - hadde en positiv effekt på skeptikerne.

– Det er et merkelig år, og det kommer garantert til å prege oss. Men den evalueringen som er gjort etter Ruka hvor det er diskutert med trenere og andre involverte er positiv, sier Ulvang, som mener det var flotte skirenn og flotte vinterbilder på TV.

Selv uttalte Klæbo i mandagens pressemelding at han følte på usikkerhet under oppholdet i Ruka.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland.

– Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Klæbo.

– Helt feil

Trønderen har gjennom hele koronapandemien har kjørt et strengt personlig regime. Klæbo har tidligere fortalt VG at han og samboeren Pernille Døsvik bor «i evig karantene».

Til Ruka hadde de norske langrennsløperne charterfly.

– Jeg føler det er helt feil å reise til internasjonale destinasjoner i disse tider. Det innebærer kontakt med mange mennesker. Det inkluderer fly, buss, flyplasser med mer. Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og hopper av for denne gangen.

Heidi Weng sto av etter første dag av konkurransene i Ruka. Hun «hadde hodet et annet sted», fordi hun var redd for å bli corona-smittet.

PS: Ski-VM for langrenn arrangeres etter planen i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars 2021.