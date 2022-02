Klæbo ber FIS vise ryggrad: - Flytt verdenscupen fra Russland

Johannes Høsflot Klæbo (25) har ingen planer om å konkurrere i Russland og ber FIS handle raskt.

LANGRENNSSTJERNE: Johannes Høsflot Klæbo.

24. feb. 2022 12:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Det som nå skjer i Ukraina er skremmende, og noe som jeg virkelig må fordømme. Ja, det som har oppstått føles uvirkelig, og det setter vår verden i en ny og farlig situasjon. Det er krig – og vi går inn i en tid med ekstra høy risiko på flere områder, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Det russiske militæret invaderte Ukraina natt til torsdag. Russiske styrker er allerede dypt inne i Øst-Ukraina i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, og torsdag morgen har de innledet en fullskala invasjon fra minst fem fronter.

Klæbo og flere andre norske langrennsstjerner konkurrerer i Lahti i Finland denne helgen.

– Det føles ganske rart å skulle reise til Finland i dag, for å konkurrere på ski med skiløpere fra Ukraina, Russland med flere. Men kanskje er det å konkurrere innen idrett viktigere enn noen gang – nettopp fordi idrett er upolitisk og ufarlig. Men det kjennes ganske uvirkelig å skulle konkurrere på ski ut akkurat nå, men vi får gjøre vårt beste, sier 25-åringen.

Norges skipresident Erik Røste har sendt mail til FIS-president Johan Eliasch og generalsekretær Michel Vion kom torsdag morgen med beskjed om at det må tas stilling til de planlagte verdenscuprennene i Tjumen i Russland raskt.

– Personlig mener jeg det blir helt feil å arrangere verdenscup i et land som akkurat nå påfører et europeisk land store ødeleggelser og lidelser. Dette handler om noe større enn idretten. Da kan ikke idretten være nøytral, sier Røste.

FIS skrev i en uttalelse til VG torsdag formiddag at de følger konflikten tett og at sikkerhet for alle involverte er øverste prioritert, men det er ikke blitt gjort en endelig beslutning rundt rennene i Tjumen 18.-20. mars.

Det får Klæbo til å reagere. Han mener FIS må handle raskere.

– Nå må FIS vise at de tar ansvar, samt vise ryggrad. Det er bare å flytte verdenscupavslutningen som var planlagt i Russland. FIS kunne ha reagert langt raskere samt gitt Östersund og Sverige avslutningen på verdenscupen. Jeg forventer at FIS aksjonerer i dag. Personlig har jeg ingen planer om å reise til et land som invaderer et annet land – for å konkurrere på ski, forteller Klæbo.

– Samtidig må jeg si at jeg føler med alle de som nå er utsatt for et vanvittig press i Ukraina, idrettsvenner inkludert. Dette fortjener ingen, legger OL-helten til.

Onsdag, før Russland invaderte Ukraina, gikk Klæbos landslagskamerat Hans Christer Holund ut mot planene om å avholde konkurranser i Russland.

– Det blir feil å arrangere skirenn i et land som går til krig, sa Holund til VG.