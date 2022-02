Utrolig sekunddrama: Johaug vant gull med 0,4 sekunders margin

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) og Kerttu Niskanen (33) kjempet intenst gjennom hele rennet, men mot slutten snek Johaug seg foran tok OL-gull.

fullskjerm neste UTROLIG JEVNT: Johaug gikk bort til Kerttu Niskanen etter at den finske utøveren hadde kommet i mål, etter det som ble et utrolig jevnt renn. 1 av 5 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

10. feb. 2022 08:50 Sist oppdatert nå nettopp

Med kun 0,4 sekunders margin gikk Kerttu Niskanen i mål, to minutter etter at Johaug hadde krysset målstreken. Dermed blir det et nytt OL-gull for Therese Johaug - hennes tredje i karrieren.

Gullet er det femte norske gullet i årets OL.

Bronsen gikk til Krista Pärmäkoski, 31,5 sekunder bak Johaug. Natalja Neprjajeva endte kun ett tidel bak den finske utøveren.

Da Neprjajeva kom i mål, var alle løperne i seedet gruppe i mål. Da kom også jubelbrølet fra Therese Johaug i målområdet.

For de øvrige norske løperne - Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold - ble det ikke noe toppresultat. De tre endte alle godt utenfor topp 15.

UTSLITT: Therese Johaug kom over målstreken til ledelse.

Therese Johaug tok karrierens første individuelle OL-gull da hun vant 15 kilometer fellesstart med skibytte på lørdag. Da var den norske 33-åringen helt overlegen i siste halvdel av rennet, og hun stilte som favoritt i torsdagens renn.

Det selv om hun faktisk ble slått av Frida Karlsson i den siste 10-kilometeren i klassisk hun gikk i OL - tilbake i Ruka den siste helgen i november.

Johaug hadde før det vunnet alle renn hun hadde gått på 10 kilometer klassisk med intervallstart siden hun ble nummer fem på distansen i Lahti i mars 2015, inkludert et VM-gull på øvelsen i Seefeld i 2019.

Johaug var først ut av de virkelige favorittene med startnummer 36 og tok ledelsen da hun passerte de første passeringspunktene, men bakfra var det flere som la ut i høyere tempo. Like bak Johaug fulgte Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen og Tatiana Sorina, som alle var raskere enn Johaug frem til både 1,3 og 1,8 kilometer.

I etterkant gikk også flere av de andre gullkandidatene, som Frida Karlsson, Ebba Andersson og Natalja Neprjajeva, ut mot slutten av seedet gruppe.

Verken Andersson eller Karlsson klarte å legge seg inn foran Johaug i starten, men det gjorde Neprjajeva til gangs. Den russiske utøveren var hele 12,8 sekunder foran Johaug etter 1,3 kilometer.

Johaug så ut til å ha snudd trenden inn mot 5 kilometer. Da var hun i ledelsen etter at alle favorittene hadde passert, 0,6 sekunder foran Niskanen og 6,2 sekunder foran Neprjajeva.

Ut mot 6,3 kilometer tapte imidlertid Johaug mye - i det samme terrenget som hun tapte mye tid på vei til 1,3 kilometer. Niskanen hadde plutselig fått en ledelse på 11 sekunder, men så satte Johaug opp tempoet.

– Det blir et sekunddrama uten like, sa Discovery+’ ekspertkommentator Trond Nystad.

Og det skulle vise seg at det ble et sekunddrama med en lykkelig norsk avslutning.